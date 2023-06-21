Bakan Göktaş açıkladı: Bayram öncesi 450,8 milyon TL aktarıldı

"Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yılda iki kez destek veriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda aktardığımız kaynağımızın ardından şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) 450,8 milyon TL ek kaynak aktardık. 2015 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde Bakanlığımız ve SYDV’lerimiz ile vatandaşlarımıza aktardığımız toplam tutar 4,3 Milyar TL’yi aştı."