Bakan Göktaş'tan 46 yıl önce ABD'ye yerleşen Türk aileye sürpriz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 46 yıl önce ABD'ye göç eden Mehmet Karakaş ve ailesini Queens'teki evlerinde ziyaret etti ve iftar sonrası aileyle sohbet etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 46 yıl önce ABD'ye göç eden Karakaş ailesini evlerinde ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Mahinur Özdemir Göktaş,
46 yıl önce ABD'ye yerleşen Karakaş ailesini evlerinde ziyaret etti.
Göktaş, Türkiye'yi temsilen, Kadının Statüsü Komisyonu toplantısı kapsamında geldiği New York'ta resmi programının dışında bir Türk ailenin evine ziyarette bulundu.
46 yıl önce ABD'ye gelen Mehmet Karakaş ve ailesinin Queens bölgesinde yaşadığı eve giden Göktaş, iftar sonrası misafir olduğu evde aile üyeleriyle sohbet etti.
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