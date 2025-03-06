Bakan Göktaş: Her türlü şiddet ve ayrımcılık ortadan kaldırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da 'HAK-İŞ 14'üncü Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, kadın emeğinin, ekonominin ve toplumsal gelişmenin bel kemiği olduğunu belirterek, "Nitekim görüyoruz ki kadınların çalışma hayatına aktif katılımı, ülkelerin refahını hızlandırmaktadır. Kadınların ekonomiye dahil olması, aynı zamanda gelir dağılımının iyileşmesine ve yoksulluğun azalmasına da katkı sağlamaktadır. Bu anlamda bir ülkenin nüfusunun yarısını oluşturan kadınları üretimin dışında tutmak, potansiyelinin yarısını kullanamamak demektir. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarla kadın istihdam oranını yüzde 31,8'e kadınların iş gücüne katılım oranını ise yüzde 36,3'e yükselttik. 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılım oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu rakamları yeterli görmüyoruz. İşte bunun için kadın istihdamının önündeki engelleri kaldırmak, her alanda fırsat eşitliğini sağlamak için tüm gayretimizle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Her türlü şiddet ve ayrımcılık ortadan kaldırılmıştır'

Kadınların iş hayatında, eğitimde ve liderlik pozisyonlarında daha aktif rol almalarını destekleyen devrim niteliğinde reformlar hayata geçirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Anayasaya, 'Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir' ifadesinin eklenmesi, kadın haklarının güvence altına alınması yönünde atılan önemli bir adımdır. Aynı zamanda temel kanunlarda yapılan düzenlemelerle, pozitif ayrımcılık desteklenmiş, her türlü şiddet ve ayrımcılık ortadan kaldırılmıştır. Bu doğrultuda 'Eşit işe eşit ücret' uygulaması hayata geçirildi. Doğum yapan kadınlar için izin, sigorta ve emeklilik alanlarında kapsamlı ve yenilikçi haklar tanındı. Hamile, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanların iş yerinde sağlık ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için kapsamlı önlemler uygulamaya koyduk. İş yerinde ayrımcılıkla mücadeleye yönelik uygulamalar devreye aldık. En önemlisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle başörtüsü yasağı kaldırılarak kadınların eğitim, iş hayatı ve siyasete tam ve eşit katılımı sağlandı. Kadınlar, bu kararlı duruşla hayatın her alanında güçlü ve etkili birer aktör olarak yer alıyorlar" diye konuştu.

Aile kurumunun risk ve tehditlerle karşı karşıya olduğuna ifade eden Bakan Göktaş, "Tüketime dayalı yaşam biçimleriyle beraber insanlar giderek yalnızlaşıyor. Gelişen teknolojilerle, aile bireyleri arasındaki iletişim azalıyor, dijital bağımlılık artıyor. Annelik ve babalık itibarsızlaştırılıyor, aile bağları ne yazık ki zayıflıyor. Bugün küresel boyutta çocuklarımız başta olmak üzere aile yapımızı ve değerlerimizi hedef alan cinsiyetsizleştirme dayatmalarıyla karşı karşıyayız. Zararlı akım ve alışkanlıklar tüm aile bireylerini olumsuz etkiliyor. Biz biliyoruz ki aile ve toplum arasında çok güçlü bir bağ ve ilişki var. Aile zayıflarsa toplum çözülmeye başlar. Dolayısıyla aileyi korumak demek aynı zamanda toplumu korumak demek" açıklamasında bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da "Bizim ülkemizde kadın emekçilerinin pek çok alanda geri kaldığı hala eşit ve adaletli hakkı elde edemediklerinin farkındayız. Bunları değiştirmek için yola çıktık. Kadınların her alanda eşit ve adil bir ücrete, eşit ve adil bir çalışma hayatına sahip olmaları için mücadelemizi sürdüreceğiz. Uluslararası sözleşmelerin ülkemizde uygulanması konusunda ciddi şekilde çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizde ILO C190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmenin onaylanmasını ısrarla talep ediyoruz" dedi.







