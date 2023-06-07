Bakan Mahinur Göktaş: Depremzedelerin neleri eksikse tamamlayacağız

"Yeni dönemin başta sizlere, milletimize, ülkemize hayırlar getirmesini, Gazi Meclis çatısı altında göstereceğiniz gayreti kolaylaştırmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Allah'a hamdolsun 14 ve 18 Mayıs'ta hem AK Parti ve Cumhur İttifakı, hem de Sayın Cumhurbaşkanımız necip milletimizin teveccühüne bir kez daha mazhar oldu. Elbette ki bu başarı bizlere beraberinde önemli sorumluluklar getirdi. 21 yıldır hayata geçirdiğimiz ve çıtasını yükselttiğimiz hizmetleri daha da ileri taşımak, milletimizin kazanımlarını daha da artırmak için Türkiye Yüzyılı vizyonu ve motivasyonu ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte biz kadınlara düşen sorumluluğun da farkındayız. Çünkü güçlü toplumun güçlü ailelerden oluştuğunu, güçlü ailenin temelinin ise kadınlar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hepimiz bir bayrak yarışının birer yarışçılarıyız. Her birimiz bayrağımızı selefimizden alarak onların bıraktığı yerden yarışa devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız bayrağı devretme sırası bize gelene kadar yılmadan yorulmadan sürecek. Yapacak çok işimiz var. Birbirimize omuz verecek, güç birliği yapacak, ülkemizi Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız."