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Bakan Güler'in acı günü: Babası Fikret Güler son yolculuğuna uğurlandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 96 yaşında vefat eden babası Fikret Güler için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

17:34 - 10/02/2024 Saturday
DHA
Fikret Güler'in cenaze namazı ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Fikret Güler'in cenaze namazı ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 96 yaşında vefat eden babası Fikret Güler için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, törende taziyeleri kabul etti.

Memur emeklisi Fikret Güler'in cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazı ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.



#Yaşar Güler
#Fikret Güler
#Cenaze
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