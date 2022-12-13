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ANTALYA

Bakan Kirişci selden zarar gören sera ve tarım arazilerini inceledi

Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişci, Kumluca’da selden etkilenen sera ve tarım arazilerinde incelemelerde bulunup, üreticilere geçmiş olsun dileklerin iletti.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Kirişci selden zarar gören sera ve tarım arazilerini inceledi
Bakan Kirişci

Kumluca’da dün yaşanan sel sonrası kent merkezinde bulunan yollardaki çamurların temizlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Sel sonrası bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişci, kent merkezinde iş yeri zarar gören esnafı gezerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından bakanlardan Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişci, selden etkilenen sera bölgesini ziyaret etti, Baysı deresini dron ile inceledi.

Bakan Kirişci, bölgedeki tarım üreticilerini de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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