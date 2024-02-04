Bakan Koca helikopter kazasında yaralanan teknisyenin son durumunu paylaştı

"Büyük felaketin üzerinden 1 yıl geçmiş olacak. Aradaki günlerin her birini bölgenin insanı için acıları azaltıcı, umutları yeşertici hizmet günleri olarak değerlendirmeye gayret ettik. Devletin bütün imkanları sizler için seferber edildi. Milletimizin dünya milletleri içindeki ayırıcı vasfını bir kez daha ortaya koyduk. Millet ve devlet yekpare bir bütündür. Büyük acılar yaşasak da hayatın devamı için umutla gayretin şart olduğu şuuruyla hareket ettik. Yaralarımızın büyük ölçüde sarmış durumdayız. Depremde kaybettiğimiz canları tekrar rahmetle anıyorum ve hatıraları önünde tekrar saygıyla eğiliyorum. Bölgede yaptığımız ve yapacağımız tüm yatırımlar ile vereceğimiz hizmetler onların hatırasına layık olabilmek çabasının sizlerin ihtiyacına en iyi şekilde cevap verebilme sorumluluğunun eseridir."