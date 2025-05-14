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Bakan Kurum, Bursa çarşı esnafını ziyaret etti

Bakan Kurum, Bursa çarşı esnafını ziyaret etti

09:0214/05/2025, Çarşamba
AA
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Ziyaret sırasında esnaf ve bölge sakinleri, Bakan Kurum'a yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaret sırasında esnaf ve bölge sakinleri, Bakan Kurum'a yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa programı kapsamında Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi'ni ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından yürütülen "Bursa Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Meydan Projesi"ni yerinde inceleyen Kurum, vatandaşların projeye ilişkin görüş ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında esnaf ve bölge sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Proje kapsamında, yeşil alan, sert zemin ve peyzaj düzenlemeleriyle birlikte toplam 19 bin metrekarelik açık alan düzenlemesi gerçekleştirildi.

Pirinç Han, İpek Han ve Bakırcılar Çarşısı'nı da kapsayan bölgede tarihi dokunun yeniden canlandığı belirtildi. Ayrıca, Sağrıcı Sungur Mescidi ile Şeyhülislam Esiri Mehmet Efendi Türbesi'nin bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.


63 METRUK YAPI YIKILDI

Hanlar Bölgesi ve Ulu Cami çevresinde tarihi silüeti bozan yapıların kaldırılması amacıyla acele kamulaştırma kararı alındı. Bu kapsamda, 6-7 katlı toplam 63 yapı yıkıldı.


Bölgenin altına inşa edilen 4 katlı, 500 araç kapasiteli yer altı otoparkında ise sona yaklaşıldı. Toplam 12 bin 500 metrekarelik alana yayılan otoparkın, bölgedeki otopark sorununa önemli ölçüde çözüm getirmesi hedefleniyor.



#Bursa
#çevre
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
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