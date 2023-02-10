Bakan Kurum: İnşallah bu afetin altından kalkacak en iyisini en güzelini daha iyisini hep beraber yapacağız

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Bakan kurum Gaziantep'te
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şatırhöyük ve Sakçagöz köyleri ile Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti. Yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, vatandaşlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulunarak, “Devlet-millet el ele inşallah bu afetin altından kalkacak. Hep birlikte daha iyi, daha güzel günleri geçmişte olduğu gibi yaşamaya devam edeceğiz. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) başkanlığımızla da afetzede kardeşlerimize evlerimizi inşallah hızlı bir şekilde daha önceki afetlerde nasıl yaptıysak, bu afette de Çadırhöyük köyünde de, Nurdağı’nda da, İslahiye’de de aynı anlayışla konutlarımızı yapacağız. Sizlere yeni evlerinizi en kısa zamanda teslim edeceğiz” diye konuştu.
Ziyareti sırasında muhtardan ihtiyaçları konusunda gerekli bilgileri de alan Bakan Kurum, bu ihtiyaçları vatandaşlardan da dinleyerek, tek tek not aldı. Bakan Murat Kurum şunları söyledi: “Acil yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde yapalım. Kalıcı evlerle ilgili hasar tespitlerimizi dün itibarıyla tamamladık. Kalıcı evlerle ilgili de yapılması gerekenleri hep birlikte konuşalım. Bugün birlik beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele inşallah bu afetin altından kalkacak ve hep birlikte daha iyi, daha güzel günleri geçmişte olduğu gibi yaşamaya devam edeceğiz.