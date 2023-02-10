Bakan Kurum: İnşallah bu afetin altından kalkacak en iyisini en güzelini daha iyisini hep beraber yapacağız

Bakan Kurum, vatandaşlardan dinlediği talepler üzerine cep telefonuyla ilgilileri arayarak, ihtiyaçların kısa sürede giderilmesi talimatını verdi. Bakan Kurum, kalıcı konutların da köylerde TOKİ Başkanlığı eliyle ihalesini yapacaklarını belirterek, “Tek katlı 105 metrekare 3+1 daireyi TOKİ Başkanlığımız ihalesini yapacak. İnşallah ilk başlayacağımız yerlerden birisi de burası olacak. Biz hepsini Allah’ın izniyle hep birlikte gidereceğiz” dedi.

Daha sonra Sakçagözü’ne geçen Bakan Kurum, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini köy muhtarından dinleyip tek tek not aldı. Bakan Kurum, “Eksiklerin hepsini biraz önce muhtarımızla konuştuk. Elektrikle ilgili kısmi elektrik bugün jeneratörle birlikte vermeye başlayacağız ve suyu beraber takip edeceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz tuvaletleri ve hayvanlarımızın yem ve saman ihtiyaçlarını gönderecek. Hasar tespit çalışmaları zaten tamamlandı. Yarın TOKİ Başkanlığımız buraya gelip, yeni yapılacak evlere ilişkin muhtarımızla beraber sahayı bir gezecekler ve tespitleri yapacaklar. Sizlere yeni evlerinizi en kısa zamanda teslim edeceğiz” diye konuştu.