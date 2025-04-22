Bakan Kurum'dan Özgür Özel'in 'Kanal İstanbul' iftiralarına cevap: Göz göre göre yalan söylüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel! “O konutlar Araplara satılacak” iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir. Ama bu iftiradan da bir kez daha anlıyoruz ki siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız. İflah olmaz yalanlarınızla ne vatandaşımızı kandıracak ne de bizi engelleyebileceksiniz."