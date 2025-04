Kocaeli'de "Büyük Dönüşüm" töreni: Bakan Kurum açıklamalarda bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise programdaki açıklamasında, Kocaeli'nin 17 Ağustos 1999 depremini yaşayan bir kent olduğunu hatırlatarak, "1999'dan sonrasında büyük acılar yaşamış ve o acıları gidermek, depremin izlerini silebilmek adına yıllardır mücadele veriyorsunuz. Biz de açıkçası bu mücadeleye Kocaeli'mize ne ne zaman gelsek bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz her ziyarette Kocaeli'mizde sevgiyi gördük, hep aynı güzelliklere şahitlik ettik. Sizin açıkçası sevginize layık olmak için hep birlikte, tüm arkadaşlarımız, tüm kurumlarımızla, milletvekillerimizle birlikte bizde gece gündüz demeden çalışmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

İzmit Körfezi'nde, Bakanlık ile Büyükşehir Belediyesince yürütülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi"ne değinen Bakan Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde inceleme yaptıklarını ve yapılan çalışmaları gördüklerini ifade etti. Bakan Kurum, "Hatırlayacaksınız, güzelim o Körfezi'miz ülkemizin, Marmara'mızın incisi Körfez'imiz can çekişmeye başlamıştı. Bilenler bilir, Haliç'in hali neyse, o kötü hali Körfez'de aynen o haldeydi. Hemen Haliç'teki gibi hep birlikte kollarımızı sıvadık. Körfez'in bu halini sonlandırmak adına büyük bir seferberlik başlattık. Körfez'de şuan yapılan iş çok önemli. Bu çalışma Avrupa'nın, hatta dünyanın en kapsamlı, en büyük çevre projedir. Bu projeyi hep birlikte başlattık. Denizden on binlerce, düşünün on binlerce kamyon dip çamurunu tarama faaliyetlerini yapmak suretiyle çıkardık. O sudaki yaşamı yeniden canlandırdık. Arkadaşlar ziyarete gittiğimizde şunu söylüyorlar; 'Daha önce burada görmediğimiz canlıları denizde görmeye başladık. Yeniden balıklar, yeniden yunuslar Körfez'de gezmeye, yaşamaya başladı' Tabii temizlemek yetmez, yeniden kirlenmesin diye de kalıcı çözümler ortaya koyuyoruz" dedi.