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Bakan Nebati hastanedeki depremzedeleri ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki enkaz alanlarında inceleme yaptı. Bakan Nebati, Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi’nde çevre illerden gelerek tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

15:47 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Bakan Nebati, Birecik ilçesinde depremde yıkılan Kaya Apartmanı enkazındaki arama kurtarma faaliyetlerini yerinde inceledi.

Birecik Kaymakamı Kadir Duman ve Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Nebati, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi’nde çevre illerden gelerek tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi’nde çevre illerden gelerek tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.



#Pazarcık depremi
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Bakan Nebati hastanedeki depremzedeleri ziyaret etti
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