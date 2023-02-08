Bakan Nebati hastanedeki depremzedeleri ziyaret etti

Birecik Kaymakamı Kadir Duman ve Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Nebati, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi’nde çevre illerden gelerek tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi’nde çevre illerden gelerek tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.