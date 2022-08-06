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EĞİTİM

Bakan Özer'den kayıt parası uyarısı: 65 şikayet üzerine soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik gelen şikayetler üzerine 65 inceleme/soruşturma başlattı. Tamamlanan soruşturmalarda cezai işlemler uygulandı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Özerden kayıt parası uyarısı: 65 şikayet üzerine soruşturma başlatıldı
Foto/arşiv

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Haziran’da 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde okul yöneticileri ile yaptığı buluşmalarda Türkiye’deki tüm okulların eksikliklerini gidermek için gerekli bütçeyi genel müdürlüklere aktarıldığını belirterek velilerden kayıt parası istenmemesi için çağrısında bulunmuştu.

Bakan Özer, tüm bu süreçleri hassasiyetle takip ettiklerini belirterek zorunlu kayıt parası konusunda tolerans göstermeyeceklerini ifade etmişti.

Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde olduğu gibi Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı anaokuluna, ilkokula ve ortaokullara da doğrudan bütçe göndermeye başlamış, böylece okul yöneticilerin bütçelerini kendileri planlamalarına imkan sağlamıştı.

65 ŞİKAYET GELDİ

Edinilen bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı, bu çerçevede velilerden gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçti. Şikayetleri ivedilikle değerlendirilen Bakanlık, 65 şikayet konusuna yönelik inceleme/soruşturma başlattı ve tamamlanan soruşturmalarda cezai işlemler uygulandı.

Soruşturmalarda sorumlular hakkında görevinden alınma, uyarı, kınama gibi disiplin cezaları teklifleri getirildiği öğrenildi.

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