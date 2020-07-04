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Gündem Bakan Soylu duyurdu Mardinde büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanan patlayıcı ele geçirildi
POLİTİKA

Bakan Soylu duyurdu: Mardin'de büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanan patlayıcı ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu, patlayıcıların fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.
Bakan Soylu, patlayıcıların fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından şı açıklamayı yaptı: "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür."

Soylu'dan kritik toplantı

Öte yandan, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Bakan Soylu başkanlığında basına kapalı yapılan toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mustafa Mahmut Demirtaş, AK Parti Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya, İl Emniyet Müdürü İlker Emir ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen katıldı.

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