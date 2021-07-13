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ANKARA

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartı açıklaması: 15 yaş altı çocuklar için yeni dönem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ağustos ayından itibaren; 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri; e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecekler" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan yeni kimlik kartı açıklaması: 15 yaş altı çocuklar için yeni dönem
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvurularına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustos ayından itibaren; 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri; e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecekler" dedi.

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