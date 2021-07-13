Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartı açıklaması: 15 yaş altı çocuklar için yeni dönem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvurularına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustos ayından itibaren; 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri; e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecekler" dedi.
Ağustos ayından itibaren;
15 yaş altı çocukların veli veya vasileri;
e-Devlet üzerinden
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE GİTMEDEN
Kimlik Başvurusu yapabilecekler ⬇️
➡️ Nüfus'ta işler, her gün daha da kolaylaşıyor @TCNufus pic.twitter.com/WSwwLAM8PF
Ağustos ayından itibaren;