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Ekonomi Yeni kimlik nasıl alınır? 2020 kimlik yenileme randevu işlemleri
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni kimlik nasıl alınır? 2020 kimlik yenileme randevu işlemleri

İçişleri Bakanı Soylu, pazartesi gününden itibaren yeni tip sürücü belgelerinin, nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak yeni nesil çipli kimlik kartlarına yükleneceğini duyurdu. Açıklamanın ardından çipli kimlik kartı almak isteyenler internette araştırmalara başladı. Bakanlık tarafından alınan kararla birlikte başvuru süresi uzatılan yeni çipli kimliğini almayanlar neler yapacak? Yeni kimlik için gerekli evraklar neler? 2020 kimlik yenileme randevu işlemleri nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücü belgesi bilgilerinin T.C. kimlik kartına yüklenmesi projesi lansmanında konuştu. Bakan Soylu, ''Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır. Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak.'' ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından yeni kimliği olmayan vatandaşlar internette araştırmalarını hızlandırdı. Peki, yeni çipli kimliğini almayanlar neler yapacak? Yeni kimlik için gerekli evraklar neler? Tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

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Çipli kimlik kartı nasıl alınır? Kimlik yenileme randevuları nereden alınır?

Yeni düzenleme ile birlikte nüfus cüzdanını yeni kimlik kartları ile değiştirmek için randevu alma şartı kaldırıldı. Ancak nüfus müdürlüklerindeki yoğunluktan dolayı randevu alarak gitmeniz faydanıza olacaktır. Yeni kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerinden herhangi birine veya size en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz. Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo199 Çağrı merkezinden ya da https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden randevu alınabilir.

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Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem

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Yeni kimlik kartı için gerekli belgeler neler?

Hali hazırda kullanmakta olduğunuz Nüfus cüzdanınız. Nüfus Cüzdanı olmayan kişiler diğer kimlikleri de yanında götürebilir. (Sürücü Belgesi, Pasaport, TSK Kimlik Kartı, Evlilik Cüzdanı, Pasaport, Avukatlık – Kimlik Kartı, Öğretmen Kimliği, Hakim Savcı Kimliği, Sarı Basın Kartı)

- Bir adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

- 22,5 TL değişim ücreti (Bu ücreti başvurunuzdan önce anlaşmalı bankalar ve internet üzerinden yatırmanız gereklidir.

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Evlilik Nedeniyle Kimlik Değiştirmede İstenen Belgeler

Evlenen çiftlerin kimlik belgelerini yenilemeleri için öncelikle Belediyenin Nikah Dairesinin evlilik işlemlerine dairesinin evlilik işlemlerinize dair belgeleri Nüfus Müdürlüğüne ulaştırması gereklidir. Gereken diğer evraklar;

- Eski kimlik belgeleriniz

- Evlilik cüzdanınız

- Biyometrik fotoğraf

- 22.5 TL değerli kağıt bedeli ödeme makbuzu

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Kart: 55,5 milyon civarında çipli kimlik dağıtıldı
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Yeni doğan bebeklere çipli kimlik kartı çıkartmak için gerekli belgeler neler?

Yeni doğan bebekler için kimlik çıkarmak için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Bebekler ve 15 yaşından küçükler için fotoğraf götürmeye gerek yoktur. Bebeğin doğumunun ardından 30 gün içinde kimlik çıkarmak için Nüfus Müdürlüğüne başvurmanız gereklidir. Aksi halde ücret talep edilmektedir. Evrak olarak ise; başvuruyu yapan anne ise annenin baba ise babanın kimliği ile doğum belgesi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ''Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır. Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak.'' açıklamasında bulundu.

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