Bakan Yerlikaya: Milletimizin iradesine hiçbir darağacı son veremez

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Topkapı Anıt Mezar’daki anma töreninde, merhum Başbakan Adnan Menderes ve bakan arkadaşlarını “demokrasi şehitleri” olarak andı, “Milletimizin iradesine hiçbir darağacı son veremez” mesajını verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merhum Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın 64. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar’da düzenlenen anma programına katıldı.
Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada,
“Şehadetlerinin 64. yıl dönümünde merhum Başvekilimiz Adnan Menderes’i; dava arkadaşları merhum bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle yâd ediyorum”
diyerek sözlerine başladı.
Menderes, milletimizin vicdanında ebediyen yaşayacak
Bakan Yerlikaya, Menderes ve yol arkadaşlarının Türk milletinin gönlünde “demokrasi şehitleri” olarak yer aldığını vurguladı. Menderes’in kürsüde milletin sesi, meydanlarda nefesi, Yassıada’da vicdanı, darağacında ise “toprakların sarsılmaz onuru” olduğunu söyledi.
“Adnan Menderes’in son nefeste haykırdığı ‘Millet sağ olsun’ sözü, cesaretinin ve mirasının özeti olmuştur”
diyen Yerlikaya, milletin iradesine hiçbir darağacının son veremeyeceğini kaydetti.
27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a vesayet zinciri kırıldı
Konuşmasında Türkiye’nin darbeler tarihine de değinen Yerlikaya, 27 Mayıs darbesiyle başlayan vesayet zincirinin 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 27 Nisan ile sürdüğünü, 15 Temmuz’un ise bu kirli zincirin kanlı halkası olduğunu ifade etti.
“Ama bu aziz millet her defasında aynı cümleyi daha gür bir sesle söyledi: Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir”
dedi.
Türkiye Yüzyılı, Menderes’in yarım kalan cümlelerini tamamlıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vesayet zihniyetinin tarihe gömüldüğünü vurgulayan Yerlikaya, “Bugün savunma sanayiinden diplomasiye, enerjiden tarıma, teknolojiden insani yardımlara kadar attığımız her adımda Menderes’in yarım kalan cümlelerini tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye Yüzyılı’nın, dünden ders alan, bugünü yaşayan ve yarını inşa eden büyük bir vizyon olduğunu belirten Yerlikaya,
“Milletimizin hukukunu, iradesini ve istikbalini son nefesimize kadar savunacağız. Türkiye Yüzyılı’nı, milletimizin yüzyılı kılacağız”
dedi.
Türkiye’nin huzuru demokrasimizin teminatıdır
İçişleri Bakanı olarak 675 bin personelle kamu düzenini korumak için çalıştıklarını belirten Yerlikaya, uyuşturucu baronlarına ve organize suç şebekelerine göz açtırmadıklarını söyledi.
“Bizim için Türkiye’nin huzuru, demokrasimizin, kamu düzenimizin ve özgürlüklerimizin teminatıdır” sözleriyle konuşmasını tamamladı. Yerlikaya, Menderes ve arkadaşlarını “rahmet, minnet ve şükranla”
andı.
#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#Topkapı Anıt Mezar