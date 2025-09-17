Bakan Yerlikaya: Milletimizin iradesine hiçbir darağacı son veremez

Konuşmasında Türkiye’nin darbeler tarihine de değinen Yerlikaya, 27 Mayıs darbesiyle başlayan vesayet zincirinin 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 27 Nisan ile sürdüğünü, 15 Temmuz’un ise bu kirli zincirin kanlı halkası olduğunu ifade etti.

“Ama bu aziz millet her defasında aynı cümleyi daha gür bir sesle söyledi: Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir”