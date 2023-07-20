Bakan Bak: Deprem bölgesinde KYK yurtlarına başvuracak öğrenciler için hazırlıklar sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi inceleme yapmak üzere Hatay'a geldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret eden Bakan Osman Aşkın Bak, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Sosyal hayatını devamı için gerekli çalışmaların süratle yapıldığını da ifade eden Bak, Hatayspor'un Süper Lig'den izin istemesi ve yeniden bu sezonda da yoğun bir şekilde hazırlıklara başlamasının da önemli olduğunu kaydetti. "Arkadaşlarımız bu noktada çaba gösteriyorlar" diyen Bak, şöyle konuştu: