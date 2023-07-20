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Bakan Tekin '81 ilde başlıyor diyerek duyurdu: Öğretmenler tercih dönemin için danışmanlık verecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak öğrencilere 27 Temmuz'dan itibaren 81 ilde öğretmenler tarafından danışmanlık verileceğini duyurdu.

12:15 . 20/07/2023 Perşembe
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda
“MEB ailesi olarak YKS tercih sürecinde öğretmenlerimizle genç kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 27 Temmuz’dan itibaren 81 ilimizde öğretmenlerimiz, öğrencilerimize tercihler için danışmanlık verecek”
ifadelerini kullandı.

YKS sonuçlarının hayırlara vesile olmasını dileyen Tekin, şunları kaydetti:

"3 milyon civarında gencimizin, velilerinin, öğretmenlerimizin ve üniversitelerimizin heyecanla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Allah tüm gençlerimizin bahtını, yolunu açık etsin. Hayırlara vesile olsun"



#YKS
#Milli Savunma Bakanlığı
#Yusuf Tekin
#danışmanlık
#tercih
#üniversite
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