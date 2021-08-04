Gündem Bakanlar yangın bölgesinde Yeni uçaklar yarın geliyor
ANTALYA

Bakanlar yangın bölgesinde: Yeni uçaklar yarın geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, yangın söndürme çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, "Birçok ülkeden destek teklifleri gelmeye devam ediyor. Azerbaycan'dan yarın sabah bir; bir şirketimizin, İsrail'deki bir şirketten kiraladığı iki uçak da yarın ülkemize gelecek." dedi. Bakan Kurum ise, "912 kişiye ödeme 13 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Vatandaşlarımızın zarar gören ahırlarının yerine yenileri üç ay içinde yapılacak." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakanlar yangın bölgesinde: Yeni uçaklar yarın geliyor
Mevlüt Çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Rüzgar ve nem bugün oldukça düşüktü. Bugün 5 ilçede 15 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Akşama kadar havadan, akşamdan sonra da karadan müdahalemiz sürüyor.

Yangın bazı bölgelerde kontrol altına alındı.

Destek teklifleri gelmeye devam ediyor. Dört ülkeden daha AB mekanizmasına başvuru oldu. O ülkelere de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

KKTC'den 21 kişilik bir ekip Mersin'e doğru yola çıktı. Kızılay Başkanı ve bir heyet Antalya'ya gelecek. Sembolik de olsa bu destek bizi mutlu etti.

Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler.

6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter, 1878 araç ve 6 bin 500'den fazla personelle çalışmayı sürdürdük.

Özel şirketten bulup da kiraladığımız 4 uçak Isparta Havalimanı'na indi.

Bir şirketimizin, İsrail'deki bir şirketten kiraladığı 2 uçak da yarın ülkemize gelecek. Uçuş izinleriyle ilgili tüm işlemleri tamamladık.

Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada ve Japonya'dan bazı yardım teklifleri geldi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Devletimiz tüm kurumlarıyla seferberlik ruhuyla çalışıyor. Tüm ekiplerimiz insanüstü bir gayretle mücadele ediyor.

Antalya'da dört ayrı noktada başlayan yangın 50'den fazla bölgeyi etkiledi. Çalışmalarımıza 17 sivil toplum kuruluşu da dahil oldu.

722 vatandaşımızdan 708'inin tedavisi tamamlandı. 7 vatandaşımızın tedavisi ise devam ediyor. Herhangi bir hayati durum söz konusu değil.

Yangın bölgesinde etkilenen hayvanlarımız için 7 gün 24 saat veteriner hizmeti veriliyor.

Yurtlarda 59 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Vatandaşlarımız hayvanlarından ayrılmak istemiyorlar, AFAD aracılığıyla konteyner ve çadır sistemi kuruyoruz. 93 aile konteynerlere yerleştirildi. 133 çadır kuruldu.

47,5 milyon lira yardım geldi, 912 kişiye ödeme 13 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Şu an 2 bin vatandaşımız doğrudan etkilenmiş durumda.

Hayatı normale döndürmek için canla başla çalışıyoruz. Yeni yapılacak konutların adımları atılıyor. Su verilmeyen hiçbir mahallemiz kalmadı.

36 bin 608 abonemizden 222'sine elektrik veremiyoruz. Elektrik ve içme suyu altyapılarında çalışmalar sürüyor.

3 ay içinde 344 ahırın tamamı inşa edilmiş olacak.

Konutlar sit ya da koruma alanına yapılmayacak.

Bakan Karaismaioğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

Sıkıntı yaşamamak için yangın bölgesinde teyakkuz halindeyiz. Devletimiz dimdik ayakta ve çok güçlü.

Kahraman itfaiye eri su içmeyi reddedip yangına müdahale etti
OYNAT 00:35
Kahraman itfaiye eri su içmeyi reddedip yangına müdahale etti
Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan itfaiye eri vatandaşların su ikramına aldırış etmeden canla başla mücadeleye devam etti.

İspanya'dan gelen uçaklar ve TOMA'lar Köyceğiz’e müdahale ediyor
OYNAT 00:47
İspanya'dan gelen uçaklar ve TOMA'lar Köyceğiz’e müdahale ediyor
Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde Perşembe günü başlayan yangın devam ediyor. Dağlık bölgede devam eden yangına 2 helikopterin yanı sıra İspanya'dan gelen 2 yangın söndürme uçağı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait yangın söndürme araçları ve Ankara Çevik Kuvvet'e bağlı TOMA'larda müdahale ediyor.

Yangında mahsur kalan kedi kurtarıldı
OYNAT 00:58
Yangında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Muğla'nın Milas ilçesinde, alevlerin sardığı sitedeki bir evin balkonunda mahsur kalan kedi kurtarıldı. Yangın nedeniyle korktuğu gözlenen kedi tedavisi için yetkililere teslim edildi.

Abone Ol Google News
Muğlaya 5 milyon ek ödenek

Muğla'ya 5 milyon ek ödenek

Toplam kaynak 39 milyon liraya ulaştı.
Tarihimizde bir ilk

Tarihimizde bir ilk

Bakan Soylu görüntüyü paylaşarak duyurdu.
Yalan terörü estiriliyor

'Yalan terörü estiriliyor'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Milas'taki yangın termik santrale sıçradı

Milas'taki yangın termik santrale sıçradı

Personel tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

​Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar.

Bakanlar orman yangını bölgesinde ortak açıklama yaptı.

'Buradaki insanların hayatlarıyla oynamanıza kimse müsaade edemez'

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

Bakan Koca son bilgileri paylaştı

Bakan Koca son bilgileri paylaştı

​Antalya ve Muğla'da yangından etkilenen bin 154 kişi taburcu oldu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi.

​Konya'daki katliamın faili Mehmet Altun yakalandı.
Bakan son durumu paylaştı

Bakan son durumu paylaştı

33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.