Bakanlar yangın bölgesinde: Yeni uçaklar yarın geliyor

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Rüzgar ve nem bugün oldukça düşüktü. Bugün 5 ilçede 15 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Akşama kadar havadan, akşamdan sonra da karadan müdahalemiz sürüyor.



Yangın bazı bölgelerde kontrol altına alındı.

Destek teklifleri gelmeye devam ediyor. Dört ülkeden daha AB mekanizmasına başvuru oldu. O ülkelere de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

KKTC'den 21 kişilik bir ekip Mersin'e doğru yola çıktı. Kızılay Başkanı ve bir heyet Antalya'ya gelecek. Sembolik de olsa bu destek bizi mutlu etti.

Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler.

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6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter, 1878 araç ve 6 bin 500'den fazla personelle çalışmayı sürdürdük.

Özel şirketten bulup da kiraladığımız 4 uçak Isparta Havalimanı'na indi.

Bir şirketimizin, İsrail'deki bir şirketten kiraladığı 2 uçak da yarın ülkemize gelecek. Uçuş izinleriyle ilgili tüm işlemleri tamamladık.

Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada ve Japonya'dan bazı yardım teklifleri geldi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Devletimiz tüm kurumlarıyla seferberlik ruhuyla çalışıyor. Tüm ekiplerimiz insanüstü bir gayretle mücadele ediyor.

Antalya'da dört ayrı noktada başlayan yangın 50'den fazla bölgeyi etkiledi. Çalışmalarımıza 17 sivil toplum kuruluşu da dahil oldu.

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722 vatandaşımızdan 708'inin tedavisi tamamlandı. 7 vatandaşımızın tedavisi ise devam ediyor. Herhangi bir hayati durum söz konusu değil.

Yangın bölgesinde etkilenen hayvanlarımız için 7 gün 24 saat veteriner hizmeti veriliyor.

Yurtlarda 59 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Vatandaşlarımız hayvanlarından ayrılmak istemiyorlar, AFAD aracılığıyla konteyner ve çadır sistemi kuruyoruz. 93 aile konteynerlere yerleştirildi. 133 çadır kuruldu.

47,5 milyon lira yardım geldi, 912 kişiye ödeme 13 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Şu an 2 bin vatandaşımız doğrudan etkilenmiş durumda.

Hayatı normale döndürmek için canla başla çalışıyoruz. Yeni yapılacak konutların adımları atılıyor. Su verilmeyen hiçbir mahallemiz kalmadı.

36 bin 608 abonemizden 222'sine elektrik veremiyoruz. Elektrik ve içme suyu altyapılarında çalışmalar sürüyor.

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3 ay içinde 344 ahırın tamamı inşa edilmiş olacak.

Konutlar sit ya da koruma alanına yapılmayacak.

Bakan Karaismaioğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

Sıkıntı yaşamamak için yangın bölgesinde teyakkuz halindeyiz. Devletimiz dimdik ayakta ve çok güçlü.