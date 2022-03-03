Gündem Bakanlık zeytin ağaçları kesilecek iddialarını yalanladı Söz konusu değil
ANKARA

Bakanlık 'zeytin ağaçları kesilecek' iddialarını yalanladı: Söz konusu değil

Zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesiyle ilgili kamuoyunda çıkan iddialar ve provokatif paylaşımlar üzerine bakanlıktan açıklama yapıldı. İddiaların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, "Sahadaki zeytin ağaçları Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni ve uygun görüşüyle, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükteki yeni bir bölgeye taşınacaktır. Zeytin ağaçların kesilmesi söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakanlık zeytin ağaçları kesilecek iddialarını yalanladı: Söz konusu değil
Arşiv

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan “zeytin ağaçları kesilecek-tahrip edilecek” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: COVID-19 sonrası dünyada hızla artan enerji talebinin yerli kaynaklarla karşılanması, küresel enerji fiyatlarındaki ani dalgalanmalara karşı daha fazla önem kazandı. Ayrıca bu dönemde ülkeler enerji arz güvenliğini teminat altına almak için mevsim ve iklim koşullarından bağımsız, 7/24 kesintisiz enerji sağlayan baz yük santralleri tekrar devreye almaya başladı.

  • Türkiye’nin son dönemde çift haneli rakamlara ulaşan ekonomik büyümesinin sürekliliğini sağlayacak en önemli unsur sürekli ve kaliteli enerji arzıdır.

Bu kapsamda Resmi Gazete’nin bugünkü nüshasında yapılan değişiklikle, artan elektrik ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasına yönelik yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenleme hâlihazırda faaliyet gösteren santralleri kapsamaktadır. Böylece mevcut santrallerdeki istihdam da korunmuş olacak.

Zeytinlik alanı için uygulanacak yeni esaslar

Elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik yapılacak madencilik faaliyetinin zeytinlik alanlara denk gelmesi durumunda uygulanacak yeni usul ve esaslar şu şekildedir: Kamu yararının gözetilmesi şartıyla, sahada madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın iznine tabi olacaktır.

Sahadaki zeytin ağaçları Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni ve uygun görüşüyle, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükteki yeni bir bölgeye taşınacaktır. Zeytin ağaçların kesilmesi söz konusu değildir.

Tüm taşıma masrafını faaliyeti yürütecek şirket karşılayacak

Zeytin ağaçlarının taşınacağı bölge, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek ve mücbir bir sebep olmadıkça taşınma işlemi olmayacaktır. Zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflar ve ortaya çıkacak tüm talepler, ilgili sahada maden faaliyeti yürütecek şirket tarafından karşılanacaktır. İlgili firma, taşınan ve tutmayan her bir zeytin ağacına karşılık 5 yeni fidan dikmekle yükümlü olacaktır.

Sahadaki maden faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, saha rehabilite edilecek ve eski haline getirilecektir. Sahanın rehabilite edilmesi Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Her ay bin 500 TL hesaplara yatacak

Her ay bin 500 TL hesaplara yatacak

​Ödemeler başladı: Devletten binlerce kişiye maddi destek.
25 kat daha fazla

25 kat daha fazla

​Bitcoin ve altın karşılaştırıldı: Sanıldığı gibi değil...
İşgalde sekizinci gün: Silahlar susacak mı?

​Hangi teknoloji şirketleri Rusya'ya yaptırım uyguladı?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelecek.

​Bahçeli: Tarihe yalancı şahitlik yaptırmaya çalışıyorlar

Her biri 75 ton

Her biri 75 ton

​Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilmek üzere yola çıktı.

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​Şubat ayında enflasyon yüzde 4,81 oranında arttı.

Kar yağışı önümüzdeki hafta da sürecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.