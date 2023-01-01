Bakırköy'de kendisine tepki gösterenleri otomobille ezmişti: Eski hakim ve savcının oğlunun cezası belli oldu

İstanbul Bakırköy’de kız arkadaşını darp eden ve kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobil süren Görkem Sertaç Göçmen ile ilgiyi ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Göçmen’in savcı olan babasının da oğlu hakkında 2 kez şikayette bulunduğu belirlendi. Baba Göçmen’in şikayetlerinde oğlunun kuru sıkı tabanca ile eve geldiğini söylediği, ardından şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.