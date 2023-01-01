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Bakırköy'de kendisine tepki gösterenleri otomobille ezmişti: Eski hakim ve savcının oğlunun cezası belli oldu

Bakırköy'de cipi yayaların üzerine sürerek 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan annesi eski hakim ve babası eski savcı olan Görkem Sertaç Göçmen’e verilen 9 yıl hapis cezası bozulmuş ve yeniden yargılanmasına başlanmıştı. İkinci kez yargılanan Göçmen’e 9 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi. Oğlu Görkem Sertaç Göçmen'i savunmak için hakimlikten istifa eden anne Aynur Göçmen savunmasında müvekkilinin linç edilmek üzereyken canını kurtarmak için tek kaçış imkanı olan araçla korku ve panik içinde kaçtığını belirterek alt sınırdan ceza tayini yapılmasını istedi.

15:13 . 18/09/2023 Pazartesi
DHA
Görkem Sertaç Göçmen’e 5 kişiyi araçla yaralayıp, kız arkadaşı A.A ve Zişan Mert Durmuş’u darp ettiği gerekçesiyle 9 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Görkem Sertaç Göçmen’e 5 kişiyi araçla yaralayıp, kız arkadaşı A.A ve Zişan Mert Durmuş’u darp ettiği gerekçesiyle 9 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi ise sanığın akıl sağlığı raporu aldırılmadan ve kız arkadaşı A.A.’nın burun kırığının olay günü olup olmadığı tespit edilmeden hüküm kurulduğu gerekçesiyle kararı bozmuştu.

Yeniden yapılan yargılamada Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtilirken mağdur A.A.’nın burun kemiği kırığına ilişkin yaralanmasının ise 1. dereceden kırık olduğu bildirildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya sanık Göçmen katılmadı.

Taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanığın avukatı annesi: Beraatini talep etti

Sanığın avukat olan annesi Aynur Göçmen savunmasında müvekkilinin linç edilmek üzereyken canını kurtarmak için tek kaçış imkanı olan araçla korku ve panik içinde kaçtığını belirterek alt sınırdan ceza tayini yapılmasını istedi.

Avukat Göçmen, A.A’nın da camdan içeri sarkarak müvekkilini darp etmeye çalışan kalabalık yüzünden burnunun kırıldığını belirterek sanığın bu suçtan beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Görkem Sertaç Göçmen’e 5 kişiyi araçla yaralayıp, kız arkadaşı A.A ve Zişan Mert Durmuş’u darp ettiği gerekçesiyle 9 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen hakkında "Mala zarar verme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Yaralama" ve "Basit yaralama" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istenmişti.



#Bakırköy
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