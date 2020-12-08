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Gündem Bakırköyde dehşet saçan Görkem Sertaç Göçmen 6 ay 22 gün hapisle cezalandırıldı
İSTANBUL

Bakırköy'de dehşet saçan Görkem Sertaç Göçmen 6 ay 22 gün hapisle cezalandırıldı

İstanbul Ataköy'deki hakim savcı lojmanından, kendisini darbettiğini öne sürdüğü 2 kafe çalışanına pompalı tüfekle ateş ettiği gerekçesiyle yargılanan savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen, "kasten yaralamaya teşebbüs etme" suçundan 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA DHA
Görkem Sertaç Göçmen.
Görkem Sertaç Göçmen.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen ve avukatı Aynur Göçmen mazeret dilekçesi sunarak katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme sanık Göçmen’in mağdur Ali Arif Özet’e yönelik "Kasten yaralama" suçunu işlediğine karar vererek sanığın 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Eylemin silahlı gerçekleştiğini ifade eden hakim, cezada artırım uygulayarak sanığın 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

  • Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını da ifade eden mahkeme, cezada indirim uygulayarak sanık Göçmen’in 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

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"Silahla kasten yaralamaya teşebbüs etme"

Sanık Göçmen ile müşteki Özet arasındaki tartışma sonrasında sabit görülen suçu işlediğinin anlaşıldığını ifade eden mahkeme, ilk haksız hareketin kimden geldiği tespit edilemediğinin bu husus sanık lehine yorumladı. Mahkeme bu yorumlamayla birlikte cezada indirim uygulayarak sanık Göçmen’in "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs etme" suçundan 3 ay 11 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

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Bakırköy'de bir kadını darbettiği ileri sürülen şahsın, aracını kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darbettiği öne sürülen kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Tartışma sırasında, şahıs aracını hareket ettirirken, vatandaşların tepkisi sürdü. Şahıs aracını vatandaşların engelleme çabalarına rağmen kaldırıma doğru sürdü. Bu sırada aracıyla bazı vatandaşlara ve park halindeki araçlara çarpan şahıs, ters yönden olay yerinden kaçtı.
  • Mahkeme aynı gerekçelerle indirim ve artırım uygulayarak müşteki Emre Peker’e karşı işlediği iddia edilen "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs etme" suçundan sanık Göçmen’in 3 ay 11 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Böylece sanık Göçmen toplamda 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmış oldu.

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Olayın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ataköy'deki bir parkta sanık Görkem Sertaç Göçmen'in kız arkadaşıyla oturdukları, bu sırada kafede oturan kişiler tarafından rahatsız edildikleri iddiasıyla aralarında tartışma çıktığı, sanığın ikametine giderek, 6. kattaki dairesinden av tüfeğiyle kafe çalışanlarına ateş ettiği belirtildi. Bakırköy 11. Asliye Mahkemesinde 24 Nisan 2019'da açıklanan karara yer verilen iddianamede, sanığın kendisini yaraladığı iddia edilen sanıklar Ali Arif Özet ve Emre Peker'in bulunduğu iş yerine yönelik yaralama kastıyla ateş ettiği, sanığın belirlenebilen kastının "silahla kasten yaralama" olduğuna kararı verildiği, bu nedenle suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

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  • İddianamede, Görkem Sertaç Göçmen'in 2 müştekiye karşı silahla yaralamaya teşebbüs suçundan 10 aydan 2 yıl 7 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanık Görkem Sertaç Göçmen, Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesince Abdulhamit Pahıl'a yönelik "olası kasıt ile silahla yaralama" suçundan 2 bin lira adli para cezası, Ali Arif Özet karşı "tehdit" suçundan ise 500 lira adli para cezasına mahkum edilerek, hükmün açıklanması geriye bırakılmıştı.

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