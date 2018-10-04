Maganda bu defa tutuklandı İstanbul-Bakırköy'de kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine aracını sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan maganda Görkem Sertaç Göçmen bu defa tutuklandı.

Haber Merkezi 04 Ekim 2018, 04:00 Yeni Şafak