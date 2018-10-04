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İSTANBUL

Maganda bu defa tutuklandı

İstanbul-Bakırköy'de kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine aracını sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan maganda Görkem Sertaç Göçmen bu defa tutuklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görkem Sertaç Göçmen
Görkem Sertaç Göçmen

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "adam öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

ALKOLLÜYMÜŞ

Olay esnasında 0,25 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Göçmen, polisteki işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, magandanın "'kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli, geçen yıl da Ataköy'de hakim ve savcı lojmanlarının bulunduğu 9 katlı bir binanın 7. katındaki evinin penceresinden parka doğru ateş açarak 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınmış, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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