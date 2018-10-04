Maganda bu defa tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "adam öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatıldı.
ALKOLLÜYMÜŞ
Olay esnasında 0,25 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Göçmen, polisteki işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, magandanın "'kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli, geçen yıl da Ataköy'de hakim ve savcı lojmanlarının bulunduğu 9 katlı bir binanın 7. katındaki evinin penceresinden parka doğru ateş açarak 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınmış, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılmıştı.