Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Türkiyenin günlerce onu konuşmuştu Hakim anne ve savcı babanın oğluna 2 yıl 3 ay hapis istemi
3. SAYFA

Türkiye'nin günlerce onu konuşmuştu: Hakim anne ve savcı babanın oğluna 2 yıl 3 ay hapis istemi

İstanbul Ataköy'deki hakim savcı lojmanından, kendisini darbettiğini öne sürdüğü iki kafe çalışanına pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla yargılanan savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in iki kişiyi "kasten yaralama teşebbüs etme" suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Haber Merkezi AA
Görken Sertaç Göçmen
Görken Sertaç Göçmen

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen ve avukatı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 6 Eylül 2017'de önce kız arkadaşıyla, sonrasında kafedekilerle tartıştığı, olay yerine yakın olan ikametine giderek, tüfekle mağdurların bulunduğu kafeye doğru ateş ettiği anlatıldı.

Bakırköy'de insanların üzerine aracı süren maganda Görkem Sertaç Göçmen hakkında zorla getirme kararı
GÜNDEM
Bakırköy'de insanların üzerine aracı süren maganda Görkem Sertaç Göçmen hakkında zorla getirme kararı

"Kasten yaralamaya teşebbüs etme"

Mütalaada, sanığın mağdurların kafede bulunduğunu bilmesi, mağdurlarla kavga etmiş olması hususları dikkate alınarak eylemin doğrudan kasıtlı olduğu, sanığın kullandığı silahın da yaralamaya elverişli olduğu belirtildi. Şahıslar yaralanmayıp eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı ifade edilen mütalaada, sanığın 2 müştekiye karşı "kasten yaralamaya teşebbüs etme" suçundan toplam 3 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Sanık Göçmen'in avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini ifade ederek, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme, sanık Göçmen'in avukatına süre vererek, duruşmayı erteledi.

Maganda bu defa tutuklandı
GÜNDEM
Maganda bu defa tutuklandı

Olayın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ataköy'deki bir parkta sanık Görkem Sertaç Göçmen'in kız arkadaşıyla oturdukları, bu sırada kafede oturan kişiler tarafından rahatsız edildikleri iddiasıyla aralarında tartışma çıktığı, sanığın ikametine giderek, 6. kattaki dairesinden av tüfeğiyle kafe çalışanlarına ateş ettiği belirtildi.

Hakim anne ve savcı babanın oğlu adam da bıçaklamış
GÜNDEM
Hakim anne ve savcı babanın oğlu adam da bıçaklamış

Yaralama kastıyla ateş etti

Bakırköy 11. Asliye Mahkemesinde 24 Nisan 2019'da açıklanan karara yer verilen iddianamede, sanığın kendisini yaraladığı iddia edilen sanıklar Ali Arif Özet ve Emre Peker'in bulunduğu iş yerine yönelik yaralama kastıyla ateş ettiği, sanığın belirlenebilen kastının "silahla kasten yaralama" olduğuna kararı verildiği, bu nedenle suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. İddianamede, Görkem Sertaç Göçmen'in 2 müştekiye karşı silahla yaralamaya teşebbüs suçundan 10 aydan 2 yıl 7 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hakim anne, savcı babanın oğulları suç makinası çıktı
GÜNDEM
Hakim anne, savcı babanın oğulları suç makinası çıktı
  • Sanık Görkem Sertaç Göçmen, Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesince Abdulhamit Pahıl'a yönelik "olası kasıt ile silahla yaralama" suçundan 2 bin lira adli para cezası, Ali Arif Özel karşı "tehdit" suçundan ise 500 lira adli para cezasına mahkum edilerek, hükmün açıklanması geriye bırakılmıştı.

Hakim anne ve savcı babanın oğlu adam da bıçaklamış
GÜNDEM
Hakim anne ve savcı babanın oğlu adam da bıçaklamış

Öte yandan, Özet ve Peker'e ''basit yaralama'' suçundan verilen para cezaları da sabıkasız oluşlarından dolayı ertelenmişti. Mahkemece, ateş etmenin "kasten güvenliğin tehlikeye sokulması" suçu değil, "yaralama suçuna teşebbüs" kapsamında olduğu belirtilerek, Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmıştı.

Abone Ol Google News
Uyuşturucu baronu yakalandı

Uyuşturucu baronu yakalandı

Uyuşturucu ticaretinin yüzde 75'ini yapıyordu.
Devlet bize komplo kurdu

Devlet bize komplo kurdu

Avrupa'da Müslümanlar hedef haline getiriliyor.
Macronun tedaviye ihtiyacı var

Macron'un tedaviye ihtiyacı var

​Erdoğan'dan Macron'a sert tepki.
Karabağ'da şehit oldu

Karabağ'da şehit oldu

​Türkiye'de mühendislik fakültesinde okuyordu.
Korona pazara çıktı

Korona pazara çıktı

​Ne esnaf ne de vatandaş kuralları hatırladı...
Üç bin yeni personel alınacak

Üç bin yeni personel alınacak

​Bakanlık, internet sitesinden duyurdu.
PTT kargomatta temassız teslim

PTT kargomatta temassız teslim

​Evde kargocu yolu gözleme dönemi sona erecek.
Suriye sınırına ticaret merkezi

Suriye sınırına ticaret merkezi

​"İki ülke arasındaki ticari sirkülasyon bölgemizde zenginlik olacak."
Fransız mallarına boykot dalgası

Fransız mallarına boykot dalgası

​Macron'un İslam'a açtığı savaşa Arap ülkelerinden tepki.
Babasının vasiyetini<br>yerine getirdi

Babasının vasiyetini
yerine getirdi

Müslüman dövüşçü Habib, aldığı galibiyetle kariyerini noktaladı.
Pandemi bahane

Pandemi bahane

AVM'ler mescitleri kapattı, vatandaş otoparkta namaz kıldı.
Galatasaray <br>10 kişi kazandı

Galatasaray
10 kişi kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 yendi.
Terim'den <br>olay açıklama

Terim'den
olay açıklama

​Galatasaray'da seçim ateşini yakan konuşma.
İtalya'da tablo korkutuyor

İtalya'da tablo korkutuyor

​Hükümet, tedbirlerin sıkılaştırılmasını değerlendiriyor.

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

​112 komuta merkezini ziyaret etti, telsizden önemli mesajlar verdi.
Türkiye'nin son 24 saati

Türkiye'nin son 24 saati

​Ağır hasta sayısında artış devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.