Balıkesir’de yürek yakan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre olay, Altıeylül ilçesi Gökköy Mahallesi’nde öğrencinin okuldan dönüşü sırasında yaşandı. Servis aracından indirilen E.Ç., yolun karşısına geçmek istediği sırada karşı yönden gelen başka servisin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan küçük kız, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazaya neden olan okul servisi sürücüsü S.I., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, öğrenciyi indiren servis aracının kısa süre sonra hareket ettiği ve kazanın bu sırada meydana geldiği görülüyor. Görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğine dair önemli detayları gözler önüne serdi.