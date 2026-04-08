Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir’de yürek yakan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

10:208/04/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğine dair önemli detayları gözler önüne serdi.
Balıkesir’de 6 gün önce meydana gelen ve 7. sınıf öğrencisi E.Ç.’nin hayatını kaybettiği okul servisi kazasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, Altıeylül ilçesi Gökköy Mahallesi’nde öğrencinin okuldan dönüşü sırasında yaşandı. Servis aracından indirilen E.Ç., yolun karşısına geçmek istediği sırada karşı yönden gelen başka servisin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan küçük kız, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazaya neden olan okul servisi sürücüsü S.I., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, öğrenciyi indiren servis aracının kısa süre sonra hareket ettiği ve kazanın bu sırada meydana geldiği görülüyor. Görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğine dair önemli detayları gözler önüne serdi.



#Balıkesir
#kaza
#kamera
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
