Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: İki kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: İki kişi hayatını kaybetti

21:553/10/2025, Cuma
AA
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Tütüncü Mahallesi Keçeler yol ayrımında öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu otomobildeki iki kişi hayatını kaybederken, servis sürücüsü ve 7 öğrenci hafif yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Hüseyin Kurt idaresindeki 10 HE 199 plakalı öğrenci servisi, Tütüncü Mahallesi Keçeler yol ayrımında Ahmet Rıfkı Urucu yönetimindeki 10 CBM 13 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Hüseyin Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Okul servisi sürücüsü ile 7 öğrenci ise hafif yaralandı.

Urucu ve Yılmaz'ın cenazeleri, olay yerine gelen Gönen Belediyesine ait cenaze aracıyla Gönen Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazada yaralananlar ise sağlık ekiplerince aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.


