Antalya'da feci kaza: Okul servisi ile midibüs çarpıştı çok sayıda öğrenci yaralı

Antalya'da feci kaza: Okul servisi ile midibüs çarpıştı çok sayıda öğrenci yaralı

13:413/10/2025, Cuma
DHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan okul servisi minibüsü ile midibüsün çarpıştığı kazada 7 öğrenci hafif yaralandı. Görüntüde midibüs ile öğrenci servisi minibüsünün kontrolsüz kavşakta çarpıştığı anlar yer aldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan okul servisi minibüsü ile midibüsün çarpıştığı kazada 7 öğrenci hafif yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde, Manavgat'ın Aşağı Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü Aydın’ın kullandığı 07 C 74327 plakalı okul servis minibüsü ile Şeref Yıldırım idaresindeki 46 ALE 983 plakalı midibüs çarpıştı. Servisteki öğrenciler H.K., İ.Ş., B.A., O.K.A., Y.M.A., R.D. ve M.S.Z. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde midibüs ile öğrenci servisi minibüsünün kontrolsüz kavşakta çarpıştığı anlar yer aldı.




