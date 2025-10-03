Yeni Şafak
TIR'ın viyadükte devrildiği kaza kamerada

TIR'ın viyadükte devrildiği kaza kamerada

14:053/10/2025, Cuma
DHA
İrfan Öngen, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İrfan Öngen, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde TIR'ın devrilip, kupasının da viyadükte asılı kaldığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 29 Eylül’de saat 10.00 sıralarında Ankara Caddesi 4 Sanayi Üst Viyadüğü'nde meydana geldi. Bornova'dan Alsancak Limanı yönüne giden İrfan Öngen'in (48) kullandığı 06 FGT 332 plakalı taş yüklü TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. TIR'ın kupası viyadüğe asılı kalırken, şoför Öngen yaralandı. İrfan Öngen, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan İrfan Öngen, tedavisi sonrası taburcu edildi. Bu arada kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; TIR şoförünün kontrolünü yitirmesi ve aracın kupasının viyadükte asılı kalması yer alıyor.


#TIR
#Kaza
#İzmir
