Rusya'da hafif motorlu uçak sert iniş yaptı: 1 ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, An-2 tipi hafif motorlu uçağın Krasnoyarsk bölgesinde havadaki çalışmalarını tamamladıktan sonra Tanızebey yerleşim yerine 40 kilometre uzaklıkta sert iniş yaptığı kaydedildi.