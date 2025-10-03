Yeni Şafak
Beyoğlu'nda kaza yapan İETT otobüsünün şoförünün 15 yıla kadar hapsi istendi

15:453/10/2025, Cuma
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda 22 Temmuz günü meydana gelen, freni arızalanan İETT otobüsünün 10 araca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede İETT otobüsü şoförü Fadli Akbulut(61) hakkında 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve sürücü ehliyetinin 3 yıla kadar geri alınması istendi.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda 22 Temmuz günü meydana gelen kazada, freni arızalanan İETT otobüsü, önünde seyreden 10 araca çarptı. Kazada 2’si Beyoğlu Belediyesi temizlik görevlisi olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otobüs şoförü Fadli Akbulut (61), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.







 İddianamede şüpheli şoför Akbulut'un sevk ve idaresindeki İETT otobüsünün fren arızası sonucu önünde seyreden araçlara çarptığı, bu araçlardan birinde bulunan Yasin Kımış’ın yaralandığı, Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı çöp kamyonetinde görevli temizlik işçisi Uğur Tilkici’nin ise çarpmanın etkisiyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Düzenlenen kaza tespit tutanağına göre kazanın meydana gelmesinde şüphelinin aracın bakım ve kontrollerini zamanında yapmaması sebebiyle kusurlu olduğunun tespit edildiği de iddianamede yer aldı. İddianamede şüpheli Akbulut’un 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması ve sürücü ehliyetinin 3 yıl süreyle geri alınması talep edildi.

