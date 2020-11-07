Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bank Asyanın kurucu ortaklarından olan FETÖ firarisi Kamil Yavuz M, sahte kimlikle yakalandı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan FETÖ firarisi Kamil Yavuz M, sahte kimlikle yakalandı

Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan FETÖ firarisi Kamil Yavuz M, sahte kimlikle yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan firari zanlı Kamil Yavuz M, sahte kimlikle yakalandı. Kamil Yavuz M. hakkında "FETÖ'nün himmet paralarını legal hale getiren kişidir" şeklinde beyanda bulunduğu ve Kamil Yavuz M. hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş arama kaydı olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ firarisi, sahte kimlikle yakalandı.
Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ firarisi, sahte kimlikle yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda FETÖ firarisi Kamil Yavuz M, üzerinde başkası adına düzenlenmiş kimlikle gözaltına alındı.

  • Ekiplerin çalışmaları sonucu Kamil Yavuz M'nin, örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Bank Asya’ya 3.7 milyon TL
GÜNDEM
Bank Asya’ya 3.7 milyon TL

İzmir'de etkin pişmanlıktan faydalanan bir şüphelinin ifadesinde, Kamil Yavuz M. hakkında "FETÖ'nün himmet paralarını legal hale getiren kişidir" şeklinde beyanda bulunduğu ve Kamil Yavuz M. hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş arama kaydı olduğu öğrenildi.

Bank Asya'nın 68 hissedarına operasyon
EKONOMİ
Bank Asya'nın 68 hissedarına operasyon

Öte yandan, halen örgütün finansal yapılanması içinde yönetici pozisyonunda çalışmaya devam eden zanlının, bugüne kadar yakalanmamak için kılık değiştirdiği ve sık sık adres değişikliği yaptığı belirlendi.

Abone Ol Google News
Bulgarlar Edirnedeki stokları tüketti

Bulgarlar Edirne'deki stokları tüketti

Koronaya iyi geliyor söylentisiyle kutu kutu alıyorlar.
Her an göreve hazırlar

Her an
göreve hazırlar

Teröristlerin korkulu rüyası: Boralar
Sahte kimlik çıktı

Sahte kimlik çıktı

​FETÖ'nün kilit ismi böyle yakalandı.
İsim listesi yapmışlar

İsim listesi yapmışlar

​Ermenistan istihbaratının kullandığı binadan çıktı.
Ateşine değil<br>HES koduna bakın

Ateşine değil
HES koduna bakın

​Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken çağrı.
İki katına çıktı

İki katına çıktı

İl sağlık müdüründen kritik koronavirüs uyarısı.

Dağ alayı dağıtıldı

Dağ alayı dağıtıldı

​Azerbaycan ordusu cephede göz açtırmıyor.
Kuvvetli<br>sağanak uyarısı

Kuvvetli
sağanak uyarısı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.
300 delegeye<br>doğru ilerliyoruz

300 delegeye
doğru ilerliyoruz

​Joe Biden'dan yeni seçim açıklaması.
Merkez'de<br>görev değişikliği

Merkez'de
görev değişikliği

​TCMB'nin yeni başkanı Naci Ağbal oldu.
Ankara'da<br>baba cinneti

Ankara'da
baba cinneti

Eşi ve iki çocuğunu silahla öldürdü.
Bir köy<br>küle döndü

Bir köy
küle döndü

​Kastamonu'nda korkutan yangın.
Başkan olduğunu<br>açıklamamalı

Başkan olduğunu
açıklamamalı

​ABD Başkanı Trump'tan Joe Biden'a çağrı..
Tam bir cinnet hali

Tam bir cinnet hali

​Fransa ev basıp 10 yaşındaki çocukları gözaltına aldı.
Kartal değil şahin

Kartal değil şahin

​Sumudica, tepki çeken hareketi hakkında konuştu.
Suçu Türkiye’ye yakın olması mı?

Suçu Türkiye’ye yakın olması mı?

​Kosova Cumhurbaşkanı Taçi FETÖ'yü sildi, tasfiye edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.