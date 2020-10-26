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POLİTİKA

Bank Asya’ya 3.7 milyon TL

FETÖ’nün gaybubet evinde külçe altınlarla yakalanan eski Emniyet imamlarından Osman Hilmi Özdil ile Bank Asya’nın avukatı Orhan Karakuş hakkında dava açıldı. ByLock kullanıcısı Karakuş’un, elebaşının talimatının ardından Bank Asya’ya 3.7 milyon TL yatırdığı belirlendi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Osman Hilmi Özdil (Kozanlı Ömer)​
Osman Hilmi Özdil (Kozanlı Ömer)​

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haklarında FETÖ soruşturması bulunan ancak firari durumda olan örgüt üyelerinin yakalanması için başlatılan çalışmayla gaybubet evleri deşifre edilmişti. 5 Haziran’da 45 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 37 şüpheli yakalanmıştı. Bu şüphelilerin arasında FETÖ avukatı Orhan Karakuş’un da olduğu tespit edildi. Hakkındaki soruşturma tamamlanan Karakuş’a, “FETÖ üyesi olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MİT İMAMI İLE BYLOCK’TAN KONUŞMUŞ

Düzenlenen iddianameye göre, hala Ankara Barosu’na kayıtlı olan Karakuş, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandı. Şüphelinin ByLock’taki kullanıcı adının da “avukat”, son online tarihinin ise 11 Temmuz 2015 olduğu tespit edildi. Karakuş’un MİT imamı Harun Doğan ile “Merhaba güzel insan nerelerdesin” şeklinde konuşma kaydının olduğu belirlendi.

Orhan Karakuş

BANK ASYA’YA PARA AKTARMIŞ

Şüphelinin FETÖ elebaşının Bank Asya’yı kurtarmak için verdiği “para yatırın” talimatının ardından yüklü miktarda para yatırdığı ortaya çıkarıldı. 2013 Aralık ile 2014 Aralık arasında hesabının bulunduğu Bank Asya’ya 3 milyon 769 bin 810 TL yatıran Karakuş, bankanın TMSF’ye geçmesiyle bütün parasını çekti. Şüphelinin eşinin Gazi Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev yaparken 672 sayılı KHK ile ihraç edildiği de iddianamede yer aldı.

  • Ankara kasası
  • Orhan Karakuş’un bir akrabasının bilgi sahibi sıfatıyla alınan ifadesinde, şüphelinin FETÖ’nün Ankara’daki kasalarından olduğunu belirtmesi dikkat çekti. CİMER’e de ihbarda bulunduğu belirtilen Karakuş’un akrabası H.Y., “...Eniştem Bülent Karakuş’un abisi olan Orhan Karakuş Ankara’da avukatlık yapar, birden bire yüksek bir zenginliğe kavuştu. FETÖ’nün Ankara’daki kasalarından olduğunu düşünüyorum. Eşi ile katalog evlilikle FETÖ tarafından evlendirildi” ifadelerini kullandı.

Staj yargı imamından

1999’da avukatlık mesleğine başlayan Karakuş, avukatlık stajını FETÖ’nün sözde yargı imamı olduğu belirtilen Mehmet Rasim Kuseyri’nin yanında yaparken, şüphelinin FETÖ’nün firari emniyet imamlarından Kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil’in avukatlığını yaptığı da tespit edildi. Şüphelinin ayrıca bir dönem Bank Asya’da da çalıştığı anlaşıldı. Öte yandan, Eskişehir’de bir sitenin sığınağında ele geçirilen elebaşı Fetullah Gülen’in “Fasıldan Fasıla 3” isimli kitabın üzerinde şüpheli Karakuş’un parmak izi çıktı.

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