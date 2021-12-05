​Başkan Güler Albayrak Grubu’nu ziyaret etti​

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Albayrak Grubu’nu ziyaret etti. Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak tarafından ağırlanan Güler’e ziyareti sırasında, Albayrak Grubu Ceo’su Ömer Bolat, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ile Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü eşlik etti.
- Yıllardır siyasetin içinde olduğunu ve geçmişte yaptığı bakanlığın da getirdiği tecrübe ile Ordu’ya hizmet etmeye çalıştığını belirten Başkan Hilmi Güler, “Şehrimizi her geçen gün yeni projelerle kalkındırmaya gayret ediyoruz. Ulaşımdan alt yapıya, sosyal hizmetlerden turizme, birçok alanda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hemşerilerimiz için hayatı daha kolaylaştıran ve yaşam kalitesini yükselten çözüm odaklı çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Güler ayrıca ülkeye kazandırdıkları projeler için Albayrak ailesine ve yaptıkları yayınlardan ötürü Yeni Şafak Gazetesi’ne teşekkür etti.