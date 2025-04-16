Başkentte bağımlılıkla mücadelede ortak akıl: Rehabilite edilen bağımlılar hayata tutundu

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ev sahipliğinde, 16 Nisan'da “Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı gerçekleştirildi. Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliği önemli sonuçlar verirken bağımlılığın önlenmesine yönelik hem cezai yaptırımlar hem de rehabilitasyon süreçleri etkili oldu. Sosyal uyum ve topluma kazandırma adımları ise dikkatle takip edildi.
BAĞIMLILIĞA KARŞI ORTAK AKIL
Toplantının açılışında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kurul kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin genel bir sunum yaptı. Ardından, bağımlılıkla mücadelede Cumhuriyet Başsavcılığı’nın önleyici ve yargısal sorumlulukları ile denetimli serbestlik kapsamındaki bireylerin yeniden topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
SOSYAL UYUM ÖNCELİKLİ
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe konuşmasında, uyuşturucuyla mücadelede yalnızca cezai yaptırımların yeterli olmadığını belirtti. “Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca ceza adalet sistemiyle değil, rehabilitasyon, sosyal uyum ve yeniden topluma kazandırma süreçleriyle yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz” diyen Gökçe, Denetimli Serbestlik Sistemi’nin bu kapsamda kritik bir rol oynadığını vurguladı.
Toplantının sonunda, Ankara Batı ve Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlükleri bünyesindeki yükümlüler tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan bir sergi açıldı. Bu sergiyle birlikte, bireylerin bağımlılıkla mücadele sürecinde kazandıkları beceriler ve rehabilitasyon ilerlemeleri kamuoyuyla paylaşıldı.
ONLAR BAŞARDI, ESERLERİ TAKDİR EDİLDİ
Denetimli serbestlik kapsamında bağımlılıkla mücadelede başarıya ulaşan bireylerin ürettiği ürünlerden oluşan sergi, katılımcılar tarafından ilgi ve takdirle karşılandı.
FARKLI KURUMLARDAN SÜRECE DESTEK
Toplantıya Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ile Ankara’daki üniversitelerin rektör ve yardımcılarının yanı sıra birçok kamu kurumunun temsilcisi de katıldı.
BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE EYLEM PLANI UYGULAMADA
Kurul, 2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda, bağımlılıkla mücadelede yerel iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Genelgeyle Türkiye genelinde bağımlılıkla mücadele çalışmaları yeni bir kurumsal yapıya kavuşturulurken, çok yönlü bir mücadele stratejisi benimsenmiş durumda.
HER İLDE KOORDİNASYON KURULU KURULDU
Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, ilgili bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’nun katılımıyla faaliyet yürütüyor. Kurulun sekretarya hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanırken, il düzeyinde koordinasyonu sağlamak amacıyla her ilde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulları oluşturulması hükme bağlandı.
REHABİLİTASYON ÖNCELİKLİ, BAĞIMLILAR HAYATA KAZANDIRILIYOR
Genelge kapsamında bağımlılıkla mücadelede yalnızca cezai yaptırımlar değil, önleyici sağlık hizmetleri, psikososyal destek, rehabilitasyon ve bireylerin topluma yeniden kazandırılması süreçleri de temel alınacak. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları bu süreçlerde aktif rol üstlenecek.
ALTI AYLIK RAPORLAR HAZIRLANIYOR
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan eylem planları doğrultusunda yürütülen çalışmalar düzenli olarak izleniyor ve altı aylık periyotlarla raporlanarak kamuoyu ile paylaşılıyor.