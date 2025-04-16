Başkentte bağımlılıkla mücadelede ortak akıl: Rehabilite edilen bağımlılar hayata tutundu

Ankara Batı Adalet Sarayı’ndaki Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya, başta Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk olmak üzere; Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Ankara’daki üniversitelerin temsilcileri ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer katıldı.





BAĞIMLILIĞA KARŞI ORTAK AKIL





Toplantının açılışında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kurul kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin genel bir sunum yaptı. Ardından, bağımlılıkla mücadelede Cumhuriyet Başsavcılığı’nın önleyici ve yargısal sorumlulukları ile denetimli serbestlik kapsamındaki bireylerin yeniden topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.





SOSYAL UYUM ÖNCELİKLİ





Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe konuşmasında, uyuşturucuyla mücadelede yalnızca cezai yaptırımların yeterli olmadığını belirtti. “Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca ceza adalet sistemiyle değil, rehabilitasyon, sosyal uyum ve yeniden topluma kazandırma süreçleriyle yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz” diyen Gökçe, Denetimli Serbestlik Sistemi’nin bu kapsamda kritik bir rol oynadığını vurguladı.





Toplantının sonunda, Ankara Batı ve Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlükleri bünyesindeki yükümlüler tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan bir sergi açıldı. Bu sergiyle birlikte, bireylerin bağımlılıkla mücadele sürecinde kazandıkları beceriler ve rehabilitasyon ilerlemeleri kamuoyuyla paylaşıldı.









ONLAR BAŞARDI, ESERLERİ TAKDİR EDİLDİ





Denetimli serbestlik kapsamında bağımlılıkla mücadelede başarıya ulaşan bireylerin ürettiği ürünlerden oluşan sergi, katılımcılar tarafından ilgi ve takdirle karşılandı.





FARKLI KURUMLARDAN SÜRECE DESTEK





Toplantıya Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ile Ankara’daki üniversitelerin rektör ve yardımcılarının yanı sıra birçok kamu kurumunun temsilcisi de katıldı.





BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE EYLEM PLANI UYGULAMADA





Kurul, 2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda, bağımlılıkla mücadelede yerel iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Genelgeyle Türkiye genelinde bağımlılıkla mücadele çalışmaları yeni bir kurumsal yapıya kavuşturulurken, çok yönlü bir mücadele stratejisi benimsenmiş durumda.





HER İLDE KOORDİNASYON KURULU KURULDU





Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, ilgili bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’nun katılımıyla faaliyet yürütüyor. Kurulun sekretarya hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanırken, il düzeyinde koordinasyonu sağlamak amacıyla her ilde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulları oluşturulması hükme bağlandı.





REHABİLİTASYON ÖNCELİKLİ, BAĞIMLILAR HAYATA KAZANDIRILIYOR





Genelge kapsamında bağımlılıkla mücadelede yalnızca cezai yaptırımlar değil, önleyici sağlık hizmetleri, psikososyal destek, rehabilitasyon ve bireylerin topluma yeniden kazandırılması süreçleri de temel alınacak. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları bu süreçlerde aktif rol üstlenecek.





ALTI AYLIK RAPORLAR HAZIRLANIYOR





Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan eylem planları doğrultusunda yürütülen çalışmalar düzenli olarak izleniyor ve altı aylık periyotlarla raporlanarak kamuoyu ile paylaşılıyor.



