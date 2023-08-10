Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Fırtına uyarısının ardından Tekirdağ'ın ilçesi Şarköy'de bugün ve yarın olmak üzere 2 gün denize girmek yasaklandı. Denize girme yasağı başka il ve ilçelerde de söz konusu. İşte denize girmenin yasak olduğu il ve ilçeler.