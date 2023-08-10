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Batı Karadeniz Bölgesi için sağanak uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Batı Karadeniz Bölgesi için bugün gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

13:49 . 10/08/2023 Perşembe
AA
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren yarın öğle saatlerine kadar Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde kuvvetli, çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Batı Karadeniz
#Meteoroloji
#Sakarya
#Zonguldak
#Düzce
#Bartın
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