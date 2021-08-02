Batman'da 14 tane mıknatıs yutan çocuğun 8 yerden bağırsağı delindi

BEREN, BİZİM İÇİN BİR MUCİZE<br> <br> Anne Hatice Erdoğan, Eşim de ben de mahvolduk. Şu an bizim için bir mucize. Ben bugün 18 aylık çocuğumu tekrar kucağıma aldım. Hala yaşadığımız olayı psikolojik olarak atlatmış değilim. Bedensel olarak atlattım ama hem çocuklarımda hem de bizde hatta yakın çevremde bir travmaya dönüştü. İnsanın çocuğunu kaybedecek olması kötü bir duygu. Kimi zaman insan kendini yargılıyor 'neden aldım, neden yaptım, neden çocuklarıma böyle bir şey verdim' diye. 6.5 yaşında bir oğlum var, oğluma plastik silah, plastik kılıç bile almayan bir anneyim. Şiddet içerikli, şiddet eğilimi olan bir çocuk olarak büyümesin diye. Eğitim evde anne babadan başlar. Bilinçaltlarına yerleşmesin diye asla almam. Ama ben evime kurşun almışım. Bunu böyle tabir ediyorum. Bu süreçte çocuğumun düşmemesi, bir travma geçirip MR'a girmemesi, bir manyetik alandan geçmemesi, alışveriş merkezine gitmemesi bizim için bir mucize. Bu manyetik dalgaların birbirine verdiği zararla benim çocuğum çok daha büyük tahribata uğrayabilirdi. Beren, bizim için bir mucize. Bahşedilmiş bir hediye. Ben çok acı tecrübe edindim. Bizim için çok kötü bir anı olarak kaldı. Ama insanlarımız bilinçlensin, bizim yaşadığımız bu büyük travmayı kimse yaşamasın, çocukları sağlıklı mutlu büyüsünler dedi.