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İSTANBUL GENEL SAĞLIK

İstanbul haberleri: Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti: Midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı

İstanbul Beylikdüzü’nde 9 yaşındaki çocuk oyuncak olarak satılan stres bilyeleri olarak da bilinen neodyum adlı güçlü mıknatıstan 42 adet yuttu. Kusma karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen çocuğun röntgeni çekildi. Röntgende çıkan bilyeler şok etti. Ameliyata alınan çocuğun delinen bağırsağından mıknatıslar çıkarıldı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Çay, “Böyle renkli ve göz alıcı mıknatıslar çok güçlü mıknatıslar aynı zamanda. Bunlar ciddi anlamda problem oluşturuyor. Yabancı cisimlerin yüzde 1’inde cerrahi komplikasyon oluyor. İnşallah bundan sonra yaraları iyileştikten sonra yakın olarak takip ediyoruz. Herhangi bir kalıcı problem olmayacak" dedi.

Haber Merkezi İHA
Yapılan ameliyatta çocuğun bağırsaklarından rengarenk şekilde 42 adet neodyum çıkarıldı.
Yapılan ameliyatta çocuğun bağırsaklarından rengarenk şekilde 42 adet neodyum çıkarıldı.

İstanbul Beylikdüzü’nde 9 yaşındaki bir çocuk ailesinin haberi olmadan neodyum adı verilen stres bilyeleri olarak da bilinen 42 adet mıknatısı yuttu. Birkaç gün sonra şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye gelen çocuğun röntgeni çekildi.

Minik kızın karnından 57 tane solucan çıktı!
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Minik kızın karnından 57 tane solucan çıktı!
Bitlis'in Tatvan ilçesinde karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvuran 5 yaşındaki kız çocuğunun bağırsaklarından uzunlukları 10 ile 27 santimetre arasında değişen 52 adet solucan çıkarıldı. Doktorlar olayın sebebinin çocuğun yiyeceği yiyeceklerden ya da hijyen eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.


Röntgen filminde çocuğun midesinde boncuklar halinde yabancı bir cisim tespit edildi. Bağırsağını delen cismi fark eden Beykent Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Çay çocuğu ameliyata aldı. Yapılan ameliyatta çocuğun bağırsaklarından rengarenk şekilde 42 adet neodyum çıkarıldı.

Yapılan ameliyatta çocuğun bağırsaklarından rengarenk şekilde 42 adet neodyum çıkarıldı.

“Tesadüfen bu mıknatısları yuttuğunu biz radyografide gördük”

Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Çay, yutulan cisimlerin normalde sindirim sistemi ile çıkabileceğini ancak çoklu mıknatısların bağırsaklarda delinmeye neden olabileceğini ifade ederek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Bizim hastamız yaklaşık 42 tane bu mıknatıstan yutmuş çeşitli hastanelere müracaat etmiş. Burada yapılan incelemelerde çekilen filmlerde tesadüfen bu mıknatısları yuttuğunu biz radyografide gördük hastamızı ameliyata aldık. İnce bağırsak uç kısmında delinme oluşturmuştu. Biz bu mıknatısları çıkardık.”

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Otizmli çocuğun karnından 2 kilogram plastik çıktı

i Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Çay

“Hayatı tehdit eden bu tür oyuncakları çocuklardan uzak tutmaya önem gösterelim”

Çocuklar tarafından bu mıknatısların çok yaygın oynandığını kaydeden Çay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • “Böyle renkli ve göz alıcı mıknatıslar çok güçlü mıknatıslar aynı zamanda. Bunlar ciddi anlamda problem oluşturuyor. Yabancı cisimlerin yüzde 1’inde cerrahi komplikasyon oluyor. İnşallah bundan sonra yaraları iyileştikten sonra yakın olarak takip ediyoruz. Herhangi bir kalıcı problem olmayacak. Bu mıknatısları çocuklar çok yaygın kullanıyor. Bu mıknatıslar çok kuvvetli çok tehlikeli. Hayatı tehdit eden bu tür oyuncakları çocuklardan uzak tutmaya önem gösterelim.”

Yapılan ameliyatta çocuğun bağırsaklarından rengarenk şekilde 42 adet neodyum çıkarıldı.
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