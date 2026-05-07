Bayburt’un yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar yağışı etkili oldu.

Yaz mevsimine sayılı günler kala, Kop Dağı Geçidi’nde kar yağışı görüldü. Bayburt-Erzurum kara yolunda bulunan ve 2409 rakıma sahip geçitte etkili olan yağış nedeniyle arazi ile yol kenarları kısmen beyaza büründü.