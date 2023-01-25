Bayraktar TB3 ilk uçuşunu Malazgirt’te gerçekleştirdi: Yunan Adaları detayı dikkat çekti

Baykar Teknoloji’ nin geliştirmeye devam ettiği, kısa süre önce iniş takımlarıyla üretim hattında görüntülenen Bayraktar TB3 , bu kez HAVELSAN’ın, ‘Malazgirt Ciddi Oyun Altyapısı Projesi’nde görüntülendi.

Savunma ürünlerini önceden simülasyon ortamında test eden HAVELSAN, oyun teknolojilerini kullanıp, gelişen teknolojiye de ayak uydurmak için 2020’de AR-GE projesini başlattı. Kısa süre önce TB3’ün yer aldığı oyundan önemli bir video paylaşıldı.









TB3 VE YUNANİSTAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

HAVELSAN, oyun teknolojisini ürünlerinde kullanabilmek için altyapı çalışmaları gerçekleştirdi. Sanal gerçeklik çatışma simülatörü, paraşüt simülatörü, keskin nişancı ve zırhlı araç simülatörleri gibi ürünler oyun teknolojisiyle geliştirildi.

Bu geliştirmelerin ardından şirket, aldığı olumlu sonuçlar neticesinde bir altyapı çözümü üreterek çok daha geniş kapsamlı çözüm üretme yoluna gitti ve tüm bu ihtiyaçlarda kullanılmak üzere Malazgirt Ciddi Oyun Altyapısı Projesi’ni uygulamaya aldı.

Malazgirt, simülasyon alanında olduğu kadar son kullanıcıya da hitap eden çıktılar üretebilecek bir yapıya sahip bulunuyor. Yakın vadede HAVELSAN ve Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını gidermeye odaklanan proje, ileri safhalarda çeşitli şekillerde son kullanıcılara da hitap edecek. Bu projenin sahip olduğu avantajları ve güçlü yapısını uzun vadede çeşitli seviyelerde açık kaynak olarak tüm dünyada erişime açmak hedefler arasında yer alıyor.

HAVELSAN’ın geçmiş projelerden gelen deneyim ve içerik kütüphaneleri Malazgirt’e aktarılırken şirketin içerik kütüphanesinde bulunmayan ürünler, kısa ve uzun vadede eklenecek ve içerik envanteri çeşitlendirilecek.

Malazgirt oyunun tanıtımında Bayraktar TB3’ü uçuran HAVELSAN yetkilileri, SİHA’nın düşmanı nasıl vurduğu ve simülasyonun ilerleyişini gözler önüne serdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, TB3’ün Yunanistan Adaları’na yaptığı uçuş da yine bazı kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Ayrıca oyunun gerçekçi yapısı da yine dikkatlerden kaçmayan başka bir detay. TB3’ün vurduğu tanktan gelen şok dalgası, oyunun ne kadar gelişmiş grafiklerle yapıldığını da göstermiş oldu.

SİVİL VERSİYONU DA OLACAK

Öte yandan HAVELSAN Artırılmış-Sanal Gerçeklik ve Ciddi Oyunlar Takım Lideri Güvenç Şahin Malazgirt’in askeri projeler için kapalı, sivil kullanımlar için açık versiyonu olacağını vurgulayarak askeri projelerdeki hiçbir içeriğin açık projelerde kullanılmadığını kaydetti.





Ciddi Oyun Altyapısı

MALAZGİRT geliyor!



💢Askeri projeler için kapalı, sivil kullanımlar için ise açık versiyonlar



💢Farklı askeri projeleri tek bir altyapıda senaryolaştırma ve oyunlaştırma



💢Sanallaştırma ve metaverse teknolojileriyle komutanlara karar desteği#Malazgirt pic.twitter.com/0giLKqX8kx — HAVELSAN (@HAVELSANResmi) January 24, 2023



