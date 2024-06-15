Bayram öncesi borç tuzağı: PTT HGS ödemelerinde yaşanan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı

"Vatandaşlarımızın bu tür kısa mesajlara itibar etmemelerini, mesajlarda yer alan bağlantı linklerini açmamalarını ve kişisel bilgilerini paylaşmamalarını önemle rica ederiz. HGS bakiye sorgulama ve yükleme işlemleri PTT'nin resmi internet siteleri olan 'https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/' ve 'https://hgs.pttavm.com/ ' adresleri kullanılarak veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla gerçekleştirilebilir."