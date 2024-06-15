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Bayram öncesi borç tuzağı: PTT HGS ödemelerinde yaşanan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı

PTT AŞ, vatandaşları, Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) yönelik borçlu olduklarına dair gelen kısa mesajlara ve bakiye yüklemesi yaparken karşılaşabilecekleri sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

12:20 - 15/06/2024 Cumartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, şirket isminin HGS ödemelerinde yaşanan dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edildiği bildirildi.


Dolandırıcıların, vatandaşlara borçlu olduklarına dair kısa mesajlar gönderdiklerinin ve sahte internet siteleri aracılığıyla bakiye yükleme yapmaya yönlendirildiklerinin belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Vatandaşlarımızın bu tür kısa mesajlara itibar etmemelerini, mesajlarda yer alan bağlantı linklerini açmamalarını ve kişisel bilgilerini paylaşmamalarını önemle rica ederiz. HGS bakiye sorgulama ve yükleme işlemleri PTT'nin resmi internet siteleri olan 'https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/' ve 'https://hgs.pttavm.com/ ' adresleri kullanılarak veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla gerçekleştirilebilir."



#dolandırıcılık
#Hızlı Geçiş Sistemi
#PTT AŞ
#uyarı
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