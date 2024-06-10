Kurban Bayramı namazı saatleri açıklandı. Diyanet 2024 Kurban Bayramı namazı vakitleri il il olarak belli oldu. Kurban Bayramı namazı, birlik ve beraberliğin sembolüdür. Bu mübarek günde camilere giderek namaz kılmak ve Allah'a şükretmek hepimiz için önemli bir görevdir. Bayram namazı saati camilere akın edecek Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Peki kurban bayramı namazı saat kaçta? İşte Türkiye'nin tüm şehirlerinde Diyanet namaz saatleri.
Kurban Bayramı namazı 16 Haziran Pazar günü kılınacak. Kurban Bayramı namazı, her yıl Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınan iki rekatlik bir namazdır. Bu namaz, bayramın şükrünü eda etmek ve Allah'a şükretmek için kılınır. Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere il il Kurban Bayramı namazı saatlerini derledik. İşte il il Diyanet 2024 Kurban Bayramı namazı saati.
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul Bayram Namazı : 06:07
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara Bayram Namazı : 05:54
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir Bayram Namazı : 06:21
ADANA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Adana Bayram Namazı : 05:52
ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Adıyaman Bayram Namazı : 05:38
AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Afyonkarahisar Bayram Namazı : 06:07
AĞRI BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ağrı Bayram Namazı : 05:14
AKSARAY BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Aksaray Bayram Namazı : 05:54
AMASYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Amasya Bayram Namazı : 05:41
ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Antalya Bayram Namazı : 06:11
ARDAHAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ardahan Bayram Namazı : 05:12
ARTVİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Artvin Bayram Namazı : 05:15
AYDIN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Aydın Bayram Namazı : 06:29
BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Balıkesir Bayram Namazı : 06:15
BARTIN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bartın Bayram Namazı : 05:52
BATMAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Batman Bayram Namazı : 05:27
BAYBURT BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bayburt Bayram Namazı : 05:24
BİLECİK BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bilecik Bayram Namazı : 06:05
BİNGÖL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bingöl Bayram Namazı : 05:27
BİTLİS BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bitlis Bayram Namazı : 05:21
BOLU BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bolu Bayram Namazı : 05:57
BURDUR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Burdur Bayram Namazı : 06:10
BURSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa Bayram Namazı : 06:09
ÇANAKKALE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Çanakkale Bayram Namazı : 06:20
ÇANKIRI BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Çankırı Bayram Namazı : 05:50
ÇORUM BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Çorum Bayram Namazı : 05:44
DENİZLİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Denizli Bayram Namazı : 06:15
DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyarbakır Bayram Namazı : 05:30
DÜZCE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Düzce Bayram Namazı : 05:59
EDİRNE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Edirne Bayram Namazı : 06:15
ELAZIĞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Elazığ Bayram Namazı : 05:32
ERZİNCAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Erzincan Bayram Namazı : 05:28
ERZURUM BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Erzurum Bayram Namazı : 05:21
ESKİŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Eskişehir Bayram Namazı : 06:04
GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Gaziantep Bayram Namazı : 05:43
GİRESUN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Giresun Bayram Namazı : 05:30
GÜMÜŞHANE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Gümüşhane Bayram Namazı : 05:27
HAKKARİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Hakkâri Bayram Namazı : 05:17
HATAY BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Hatay Bayram Namazı : 05:50
IĞDIR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Iğdır Bayram Namazı : 05:10
ISPARTA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Isparta Bayram Namazı : 06:09
KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kahramanmaraş Bayram Namazı : 05:44
KARABÜK BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Karabük Bayram Namazı : 05:52
KARAMAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Karaman Bayram Namazı : 06:00
KARS BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kars Bayram Namazı : 05:12
KASTAMONU BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kastamonu Bayram Namazı : 05:47
KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kayseri Bayram Namazı : 05:47
KİLİS BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kilis Bayram Namazı : 05:45
KIRIKKALE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kırıkkale Bayram Namazı : 05:52
KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kırklareli Bayram Namazı : 06:12
KIRŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kırşehir Bayram Namazı : 05:51
KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kocaeli Bayram Namazı : 06:04
KONYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Konya Bayram Namazı : 06:01
KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kütahya Bayram Namazı : 06:07
MALATYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Malatya Bayram Namazı : 05:37
MANİSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA
Manisa Bayram Namazı : 06:19
MARDİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA
Mardin Bayram Namazı : 05:29
MERSİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA
Mersin Bayram Namazı : 05:55
MUĞLA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA
Muğla Bayram Namazı : 06:19
MUŞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA
Muş Bayram Namazı : 05:23
NEVŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Nevşehir Bayram Namazı : 05:50
NİĞDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Niğde Bayram Namazı : 05:52
ORDU BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ordu Bayram Namazı : 05:32
OSMANİYE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Osmaniye Bayram Namazı : 05:48
RİZE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Rize Bayram Namazı : 05:21
SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Sakarya Bayram Namazı : 06:02
SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Samsun Bayram Namazı : 05:37
SİİRT BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Siirt Bayram Namazı : 05:23
SİNOP BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Sinop Bayram Namazı : 05:40
SİVAS BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Sivas Bayram Namazı : 05:38
ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Şanlıurfa Bayram Namazı : 05:38
ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Şırnak Bayram Namazı : 05:22
TEKİRDAĞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Tekirdağ Bayram Namazı : 06:13
TOKAT BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Tokat Bayram Namazı : 05:39
TRABZON BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Trabzon Bayram Namazı : 05:24
TUNCELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Tunceli Bayram Namazı : 05:30
UŞAK BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Uşak Bayram Namazı : 06:11
VAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Van Bayram Namazı : 05:16
YALOVA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Yalova Bayram Namazı : 06:07
YOZGAT BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Yozgat Bayram Namazı : 05:47
ZONGULDAK BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Zonguldak Bayram Namazı : 05:55
Bayram Namazı nasıl kılınır?
Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazına nasıl niyet edilir? Bayram namazında kaç tekbir alınır? İşte bayram namazı kılınışı:
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.
Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram Namazı 1. Rekat Kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram Namazı 2. Rekat Kılınışı
İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
Teşrik Tekbirleri nedir, nasıl okunur?
Arapçası:
اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ
Okunuşu:
“Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd”
Anlamı:
“Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.”
Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?
Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).
Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).