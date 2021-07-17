Gündem Bayram tatilcileri yollara çıktı kimi noktalarda trafik durma noktasına geldi
KOCAELİ

Bayram tatilcileri yollara çıktı kimi noktalarda trafik durma noktasına geldi

9 günlük Kurban Bayram tatilinin ilk gününde İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu. Gültepe ve Korutepe Tünelleri’nde ise yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi sebebi ile trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Haber Merkezi İHA
Bayram tatilcileri yollara çıktı kimi noktalarda trafik durma noktasına geldi
9 günlük bayram tatilinin ilk gününde TEM’de yoğunluk

Bayram tatilcilerinin TEM Otoyolu’nda oluşturduğu yoğunluk sürüyor. 9 günlük Kurban Bayramı’nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, dün mesai saatinin sonlanması ve tatilin başlaması ile birlikte yola çıkmaya başladı.

İHA

İstanbul ve çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sabah saatleri itibari ile yoğunluk oluşturmaya başladı.

İHA

TEM otoyolu Ankara istikametinde, Körfez, Derince ve İzmit geçişinde yoğunluk yaşanıyor. Gültepe ve Korutepe Tünelleri’nde ise yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi sebebi ile trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. D100 Karayolu İzmit geçişinde ise şehir trafiğinin de eklenmesi ile yoğunluk oluşmaya başladı.

İHA

TEM Otoyolu’nda yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

İki günde nüfusu 5 katına çıktı: Oteller ve sahiller doldu taştı
FOTOĞRAF 7
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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ortakent Mahallesi'nde Belediyeye ait kafede, gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi nüfusu 181 bin olan ilçedeki nüfusun şu an 800 bin civarına çıktığını söyledi.
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Vatandaşların güzel bir tatil geçirmeleri için bayram yoğunluğu nedeniyle önlem aldıklarını anlatan Aras şöyle konuştu:
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Güzel bir bayram geçirmek için önlemleri aldık. Kaymakamlığımız, jandarmamız ve emniyetimizle koordine ediyoruz. Onlarda çalışıyorlar. Kurban satış noktaları ve kesim yerlerinde de önlemler alındı. Bayramda yaklaşık 1 milyonu aşkın kişiyi Bodrum'da ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Şu anda Bodrum'da oteller dolu ya da dolmak üzere. Bayramda Bodrum'da boş oda bulmak çok zor. Bütün Türkiye'den, vatandaşlarımızdan ricam, Bodrum'a gelirken rezervasyonu yaptırmadan lütfen yola çıkmasınlar. Zorlanacaklardır. Arasınlar sorsunlar, rezervasyon yaptırsınlar. Eğer bulabilirlerse yola çıksınlar.
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Aras, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde imar ve ruhsata aykırılıklar bulunan yapılarla ilgili yıkım çalışmalarına ilişkin, 2 yılda 465 kaçak yapı ya da usulüne, projesine uygun yapılmamış bölüm yıkıldı. Bu bir rekordur. ifadesini kullandı.
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İlçede inşaat yasağının başladığı 15 Haziran'dan itibaren 381 inşaat faaliyetini durdurup, ilgili firmalara ceza kesildiğini, 27 şantiyeyi mühürlediklerini aktaran Aras, altyapı çalışmalarının ara verilmeden sürdüğünü dile getirdi.
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Bodrum’da nüfus 1 milyona yaklaştı, oteller ve sahiller doldu taştı
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Bodrum’da nüfus 1 milyona yaklaştı, oteller ve sahiller doldu taştı
İki günde nüfusu 5 katına çıktı: Oteller ve sahiller doldu taştı
Turizmciler tatilcileri uyardı, bayram günü rezervasyonsuz Bodrum'a gelen yerli turistlerin otellerde yer bulamayacağını açıkladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Kurban bayramı tatilinde Bodrum'un nüfusunun 5 katına çıkacağını ve nüfusun 1 milyonu geçeceğini açıkladı.

Dokuz günlük bayram tatili başladı vatandaş yollara akın etti
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