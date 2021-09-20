Gündem Beğeni uğruna metrobüs üzerinde Avrupadan Anadoluya geçmişti YouTuber serbest bırakıldı
3. SAYFA İSTANBUL

Beğeni uğruna metrobüs üzerinde Avrupa'dan Anadolu'ya geçmişti: YouTuber serbest bırakıldı

Metrobüs üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan Yunus Emre Özer, çıkarıldığı adliyede adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özer, "Bir daha yaparsam cezaevini boylayacağım. Bu yüzden de biraz videolarıma ara vereceğim. Tavsiye de etmiyorum kesinlikle denemeyin. Dersimi aldım. Bir daha yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Beğeni uğruna metrobüs üzerinde Avrupadan Anadoluya geçmişti: YouTuber serbest bırakıldı
YouTuber Özer, metrobüsün üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçtiği anları saniye saniye kaydetmişti.


Metrobüs üstünde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçen ve bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yunus Emre Özer polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Özer, müracaat savcılığına çıkarıldı.

"Pişmanım" dedi


Şüpheli Yunus Emre Özer, savcılık sorgusunda YouTuber olarak çalıştığını ve aynı zamanda sosyal medya fenomeni olduğunu belirtti. Özer, "17 Eylül günü hatırlamadığım bir saatte Okmeydanı Hastane metrobüs durağı tentesi üzerinden kapı kod numarasını ya da plaka kodunu bilmediğim bir metrobüsün üzerine atladım. Bu şekilde bir süre aracın üzerinde yolculuk ettim. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında aracın üzerinden indim. Metrobüs durağından geçtiğim sırada güvenlik durumu fark etti. Ben kaçtım ancak 19 Eylül günü polisler Sinyor Taklacı isimli Youtube hesabımdan paylaşmış olduğum olayla alakalı görüntülerden kimliğimi tespit ederek evimden aldılar. Ardında polis merkezine götürdüler. Yaşanan olayla alakalı olarak pişmanım. Böyle bir girişimde bir daha kesinlikle bulunmayacağım" dedi.

Metrobüs üzerinde seyahat eden Youtuber yakalandı
GÜNDEM
Metrobüs üzerinde seyahat eden Youtuber yakalandı
  • "Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen Özer, haftada bir en yakın karakola imza vermesi şartıyla serbest bırakıldı.

Uslanmaz youtuber yine sahnede: Bu kez Avrupa’dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti
FOTOĞRAF 10
Title
Yaptığı çılgınlık bu kadarına da pes dedirten Yunus Emre Özer, kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye attığı anları sosyal medyada paylaştı. 
Title
İstanbul Merter’de metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu Yunus Emre Özer yaptığı tehlikeli hareketi kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşmıştı.
Title
Aynı genç arkadaşının yardımıyla Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanarak üstünde yatarak gizlendikten sonra 12 durak gitmişti ve geçtiğimiz ay da Galata Köprüsü’nden seyir halinde olan bir geminin üstüne atlamıştı.
Title
Yaptığı tehlikeli şovlar sonrasında Özer, polis ekipleri tarafından 2 kez gözaltına alındıktan sonra idari ve adli işlemleri yapılmasının ardından serbest bırakılmıştı.
Title
Ancak sosyal medyada paylaşım yapmak için tehlikeli şovlarına devam eden o genç, bu kez akıl almaz bir yolculuğa imza attı.
Title
Arkadaşı ile birlikte Okmeydanı Hastane metrobüs durağına gelen genç, önce durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak üstünde gizlendi.
Title
Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru seyretmeye başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü metrobüsün üstünde geçmeyi amaçlayan genç, Avrupa yakasından köprüye girdikten sonra Asya kıtasındaki ilk durakta indi. 
Title
O anları kaydeden çılgın genç, yolculuğu metrobüsün üstünde yatarak geçirdi. Yürekleri ağza getiren genç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istasyonuna gelince metrobüsten durağa atladı.
Title
Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç, güvenlik görevlisinin kendisini fark edip kovalamaya başlamasının ardından koşarak kaçmaya başladı.
Title
Genç, kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye attığı o anları ise sosyal medyada paylaştı.
Uslanmaz youtuber yine sahnede: Bu kez Avrupa’dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti
İstanbul'da daha önce metrobüs, otobüs ve minibüsün üstünde yolculuk yapan ve Galata Köprüsü'nden geminin üzerine atlayan adrenalin tutkunu youtuber Yunus Emre Özer,, bu kez Avrupa yakasından çıktığı metrobüsün üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Asya kıtasına geçti.

Yürekleri ağza getiren anlar: Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atladı
FOTOĞRAF 11
Title
İstanbul Merter’de metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu Yunus Emre Özer, yaptığı tehlikeli hareketi kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşmıştı. Aynı genç arkadaşının yardımıyla Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanmış ve otobüsün üstünde yatarak gizlendikten sonra 12 durak gitmişti.
Title
Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atladı <br><br> O genç bu kez akıl almaz bir çılgınlığa imza attı. Genç Galata Köprüsü’nden seyir halinde olan bir gemiye atlamak için plan yaptı.
Title
Korkuluklara çıkan genç, köprünün altından gemi geçtiği esnada üstüne atladı. Yürekleri ağza getiren o anları hem kaydeden hem de kaydettiren genç ardından ayağa kalkarak sevinç çığlıkları attı.
Title
Ancak geminin mürettebatı gencin güverteye atladığını fark ederek onu yakaladı.
Title
Kaptan köşküne götürülen genç, burada kaptan tarafından bir süre azarlandı. Açıklama yapan genç ardından gemiden inerek hızla uzaklaştı.
Title
Özer, kameralara yansıyan korku dolu o anları ise sosyal medyada paylaştı.
Title
İstanbul’da çılgın genç Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atladı
Title
İstanbul’da çılgın genç Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atladı
Title
İstanbul’da çılgın genç Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atladı
Title
İstanbul’da çılgın genç Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atladı
Title
İstanbul’da çılgın genç Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atladı
Yürekleri ağza getiren anlar: Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atladı
Merter'de çıktığı metrobüsün üzerinde ve Sultangazi'de otobüsün üstünde yolculuk yaparak tanınan adrenalin tutkunu genç, bu kez de Galata Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak hareket halindeki geminin üstüne atladı. Yaptığı çılgınlığı kaydettiren genç yürekleri ağızlara getiren o anları sosyal medyadan paylaştı.
Abone Ol Google News
İstanbuldatorbacı operasyonu

İstanbul'da
'torbacı' operasyonu

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İzmirde kiracı cinneti

İzmir'de kiracı cinneti

​Evden çıkarılmak istenince tüm eşyaları sokağa attı.
ABD sınırları hareketlenecek

ABD sınırları hareketlenecek

​Biden yönetimi mülteci sınırını gelecek yıl 125 bine çıkaracak.
İzmirliye kötü haber

İzmirliye kötü haber

Meşhur gevrek ve boyoza yüzde 25 zam geldi.
Başına gelmeyen kalmadı

Başına gelmeyen kalmadı

​Amasyalı damada önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su.
Bir günde<br>ikinci yangın çıktı

Bir günde
ikinci yangın çıktı

Alev alev yanan tekne küle dönerek battı.
Erdoğan ABD'li iş <br>insanlarıyla buluştu

Erdoğan ABD'li iş
insanlarıyla buluştu

'Türkiye küresel ticarette giderek daha fazla ön plana çıkıyor.'
İtalyan<br>medyası yazdı

İtalyan
medyası yazdı

"​Yunanlılar bizi dövüyordu, Türkiye sayesinde kurtulduk"
Teknofest zamanı

Teknofest zamanı

Festival ​bugün Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.
Bunlar da özel <br>yurt fırsatçıları

Bunlar da özel
yurt fırsatçıları

Zam oranı yüzde 100'e vardı.
Fransa gemileri yakıyor

Fransa gemileri yakıyor

Bakan Parly, ​İngiliz mevkidaşı ile yapacağı görüşmeleri iptal etti.
Türkiye gereğini yaptı

Türkiye gereğini yaptı

​Mavi Vatan sınırları içinde doğalgaz araştırması yapan gemi engellendi.
Cehalet ya da ihanet

Cehalet ya da ihanet

​CHP'li Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' yorumuna Fuat Oktay'dan tepki.
Türkiye'nin artan <br>gücünün sembolü

Türkiye'nin artan
gücünün sembolü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'ni açtı.
Provoke ettik <br>özür dileriz

Provoke ettik
özür dileriz

​Bu provokasyon ırkçılara bile fazla geldi.
Viral enfeksiyonlar artıyor

Viral enfeksiyonlar artıyor

'​Semptomu olan çocuklar 48 saat evde dinlensin.'
8 ölü 28 yaralı

8 ölü 28 yaralı

​Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.