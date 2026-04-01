Bekleyen hiçbir karar yok

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Yeni Şafak’ın “Şimşek bu yetkiyi niye istiyor” başlıkla manşetine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada; kişi ve kuruluşların mal varlıklarını dondurma yetkisinin Hazine ve Maliye Bakanı'na da verilmesinin öngören kanun taslağının gerekçesi olarak; Cumhurbaşkanı’nın ülke dışında olması durumunda ilgili karar alma sürecinin gecikmesi ve listeleme ile listeden çıkarma kararlarının gecikmesi olarak öne sürdü. Ancak 7262 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 2020 yılından bu yana bekleyen veya geciken hiçbir karar olmadı.

CEVAP VERİLMİŞ DEĞİL

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan mal varlığı dondurma kararlarının tamamı bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya yardımcısı tarafından zamanında imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanması sağlandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı, vekalet yaptığı sırada, Cumhurbaşkanının bütün yetkilerini kullanma hakkına sahip bulunuyor. Bu nedenle; Cumhurbaşkanı'nın kişi ve kuruluşların mal varlıklarını dondurma yetkisinin neden Hazine ve Maliye Bakanı'na da verilmek istendiği merak ediliyor.

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı tarafından BM Güvenlik Kurulu kararlarının yayınlanmasında hiçbir gecikme yaşanmadığı açık olarak ortadayken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Cumhurbaşkanı'na ait olan yetkiyi “gecikme yaşanmaması gerekçesiyle” kendisine de almaya çalışmasının mantıklı bir cevabı verilemedi. Kamuoyu bu konuda geçerli bir gerekçe bekliyor.

‘GRİ LİSTE’DEN BU SAYEDE ÇIKTIK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden Türkiye’nin kişi ve kuruluşların malvarlığı dondurma kararlarına ilişkin ilk kanuni düzenleme 2013 yılında 6415 Sayılı Kanun ile yapıldı. Daha sonra 2020 yılında 7262 Sayılı Kanun ile ilgili düzenleme revize yapılarak, BM Güvenlik Konseyi kararlarının Türkiye’de hızlıca uygulanmasını sağlayacak önemli bir adım atıldı. Altı yıl önce yapılan revizyon ardından Türkiye’nin “Gri liste”den çıkmasını sağlayan süreç başarılı bir şekilde yürütüldü.

BÜTÜN KARARLAR 24 SAATTE ALINDI

6514 Sayılı Kanun’un 7. maddesi kapsamında yurt içi dondurma kararları geciktirilmeden alındı. FATF (Financial Action Task Force-Mali Eylem Görev Gücü) tarafından tevsiye edilen 24 saatlik süre içerisinde kararların alınması sağlandı. BMGK tarafından alınan malvarlığı dondurma kararlarının tamamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından zamanında imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. MASAK Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı arasında yapılan yazışmalar sayesinde; BMGK internet sitesinde yayınlanan kişi ile kurumlara yönelik hesap dordurma kararların gereği Türkiye tarafından 24 saat içerisinde iç hukuka yansıtıldı.





CUMHURBAŞKANI VEKİLİ DE VAR

Türkiye’nin FATF (Financial Action Task Force-Mali Eylem Görev Gücü) tarafından Gri listeden çıkarılması; bu sürecin başarılı bir şekilde işletilmesi sayesinde oldu. FATF’ın değerlendiricileri, “Gecikmeksizin uygulama” sürecini başarıyla yönettiği için Türkiye’yi tebrik etmişti. MASAK’ın mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yetki devri düzenlemesine açıklık getirmeye çalışırken öne sürdüğü gerekçenin tutarsız bir başka tarafı ise Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamını gözardı oldu. Türkiye’nin parlamenter sistem ile yönetildiği yıllarda Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığı zaman yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı vekalet ederdi. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile vekalet yetkisi Cumhurbaşkanı yardımcısına devredildi. Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı seyahatinde olduğu dönemlerde Cumhurbaşkanı yardımcısı vekaleten işlemleri yürütüyor.



