Berberlere yeni tarife: Saç kestirmek Nişantaşı’nda 500 Esenyurt’ta 100 lira

Her hafta tıraş tarifelerinde artış olduğunu belirten berber Zafer Telek, “Her hafta fiyatlarda bir oynama oluyor. Biz mümkün olduğu kadar fiyat artışlarını müşterilere yansıtmamaya çalışıyoruz. Maliyet fiyatlarından dolayı geçen hafta aldığım ürünü bu hafta aynı fiyata alamıyorum bu yüzdende fiyat farklılıkları her hafta oluyor. Berberler odasının vermiş olduğu bir tarife var biz bu tarifeye uymak zorundayız. Dediğim gibi elimizden geldiğince daha uyguna tıraş yapmaya çalışıyoruz. Saç sakal kesimi İstanbul’da bölgelere göre fiyat farklılıkları gösteriyor. Bulunduğumuz Yenibosna 3’üncü sınıf olarak geçiyor ve buraya uygulanan tarife 120 ile 170 lira arasında değişiyor. Bizde şuanda saç tıraşı 70 lira sakal tıraşını da 40 liradan yapıyoruz. Bunun yanı sıra ekstra bakımlar olduğu zaman tabi fiyatta yükseliyor. Birinci sınıf berberlerde fiyatlar yüksek oluyor. Bunlar Bebek Nişantaşı gibi yerleri kabul edebiliriz. Buralarda fiyatlar 400-500 liraları buluyor. İkinci sınıf berberlerde bu fiyat biraz daha düşüyor 300-400 lira arası üçüncü sınıf berberlerde ise fiyat 120-200 lira arası değişiyor. İdare edebildikleri kadar müşteriler bizi bizde onları idare etmeye çalışıyoruz” dedi.