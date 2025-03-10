Beş yıl sonra yeniden: Van Tahran arası tren seferleri başladı

Türkiye ile İran arasındaki turizm potansiyelinin genişlemesi için İran Demiryolları ile yapılan görüşmeler sonucunda Van-Tahran yolcu treni seferlerine 5 yıl aradan sonra yeniden başlandı. Trenin, pazar ve çarşamba günleri Tahran'dan 12.35'te, Van'dan ise pazartesi ve perşembe saat 20.00'de hareket edeceği belirtildi. Dün Türkiye saati ile 12.35'te İran'ın başkenti Tahran'dan hareket eden yolcu treni, bugün saat 11.30'da Van Tren Garı'na ulaştı. 7 vagon ve 280 kapasiteli trenle gelen 200 İranlı yolcuyu, Vali Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, TCDD Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve bazı STK temsilcileri karşıladı. Trenden inen yolculara Vali Balcı ve diğer protokol üyeleri gül ve çiçek verildi. Karşılamadan memnun kalan İranlı turistler, trenle yolculuk yapmanın keyifli olduğunu dile getirdi.

Beş yıl aradan sonra ilk sefer

TCDD Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, 5 yıl aradan sonra İran ile Türkiye arasında yolcu taşımacılığının başladığını belirterek, “Demir yolu iş birliği ile İran'la Türkiye arasında sadece yolcu taşımacılığı değil, kültürel anlamda da çok farklı birbirlerine katkı sağlayacak bir süreç olacak. Geçmişte İran ile Türkiye arasında 10 bine yakın yolcu taşımacılığı yapılmış. Bu projeyi tekrar başlatmış olmak ne kadar rasyonel olduğunu ne kadar gerçekçi olduğunu, böyle bir kültürel alışverişin olduğunu, böyle bir yolculuk ihtiyacının olduğunu gösteriyor. Bugün onun tekrar başlama günü. Onun için çok mutluyuz. 280 kapasiteli bir yolcu treni 7 vagondan oluşuyor. 22 saatlik bir yolculukla bin 70 kilometrelik bir yol katedildi. İnşallah devam ederek bu tür taşımacılığın artacağını bekliyoruz. Haftada iki sefer olacak. Tahran'dan Van'a yapılan ilk seferde 22 saat sürdü. Özellikle Tahran tarafında, İran tarafında çok ciddi bir karşılığı var bu yolculuğun. Biletler internet üzerinden, gişelerden hem İran tarafından hem Türkiye tarafında satışa sunulmuş durumda. İyi bir talep olduğunu da gözlemliyoruz. İsteyen herkes biletlerini çok rahat, oturduğu yerden, mobil versiyonuyla, internet ortamında çok rahat alabilir” dedi.

'Tren seferleri iki ülkeye de zenginlik katacak'

Yolcuları karşılamaya gelen AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Tahran'dan Van'a ilk tren seferinin başladığını ifade ederek, “Bu yolculuk sirkülasyonu İran'ın bütün şehirlerine yayılmış. Önceden Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan arasında seyahat yapılırken, şimdi Tahran-Van arasında başladı. Bu seferler şehrimize ekonomik anlamda zenginlik katacak. İran ile Türkiye arasında hem ekonomik hem kültürel, hem sportif faaliyetler olmak kaydıyla her anlamda büyük bir zenginlik katacak” dedi.

'Birçok sektörün bu seferler ile gelişeceğini düşünüyorum'

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ise Van-Tarhan tren seferlerinin yeniden başlamasının heyecan verici olduğunu belirterek, "Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere, iki taraflı hem ülkemizin hem İran İslam Cumhuriyeti yetkililerinin bu meseleyi sürdürülebilir kılmasını belli sebeplerle, akamete uğratılmaması gerektiğini çağrısında bulunmak istiyorum. Bizim için önemli, özellikle demir yollarının dünya lojistik sektöründeki yeri ve önemini de göz önüne aldığımızda bu gidiş, gelişler aynı zamanda şehrimizin, bölgemizin batı kentlerine hızlı tren ve daha modern, demir yolu altyapısıyla bağlantısına da katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki hafta biz de Van TSO olarak hem farkındalığı geliştirmek hem bu sürece katkı sağlamak, destek olmak amacıyla bir heyetle İran'a bir seyahat düzenleyeceğiz trenle. Tebriz mi olur, Tahran mı olur? Onu bilmiyorum ama arkadaşlarımızla ilkesel bir bakış açısına sahibiz. Dolayısıyla ben bunu çok önemli buluyorum. Yani sadece turizm hareketliliği açısından değil, günübirlik ticaretin, yeme-içme sektörünün, birçok sektörün bu seferlerle gelişeceğini büyüyeceğini düşünen biriyim” diye konuştu.







