WhatsApp ve Instagram verileriniz tehlikede: Meta verileri Çin'e mi satıyor?

Washington Post'un (WP) haberinde, şirketin Çin politikalarını yürüten ekipte yer alan eski küresel politika direktörlerinden Sarah Wynn-Williams'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu 78 sayfalık şikayet dilekçesi incelendi.

Çin Komünist Partisi ile anlaştı iddiası

Çin Komünist Partisi ile anlaştı iddiası

Haberde, Meta'nın Facebook üzerinden Çin pazarına girmeyi amaçladığı ve bu süreçte Çin Komünist Partisinin sosyal medya içeriklerini denetlemesine, kullanıcıların kişisel bilgilerine erişmesine ve muhalif görüşleri bastırmasına olanak tanıyacak sistem üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.