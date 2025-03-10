Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
WhatsApp ve Instagram verileriniz tehlikede: Meta verileri Çin'e mi satıyor?

WhatsApp ve Instagram verileriniz tehlikede: Meta verileri Çin'e mi satıyor?

14:1710/03/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Zuckerberg'in Çin Komünist Partisi ile anlaştığı öne sürüldü.
Zuckerberg'in Çin Komünist Partisi ile anlaştığı öne sürüldü.

Amerikan teknoloji şirketi Meta'nın eski çalışanı, şirketin Çin pazarına girebilmek için Çin Komünist Partisinin talepleri doğrultusunda bazı muhalif içerikleri sansürlemeyi ve kullanıcı verilerini hükümet yetkilileriyle paylaşmayı planladığını öne sürdü.

Washington Post'un (WP) haberinde, şirketin Çin politikalarını yürüten ekipte yer alan eski küresel politika direktörlerinden Sarah Wynn-Williams'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu 78 sayfalık şikayet dilekçesi incelendi.

Çin Komünist Partisi ile anlaştı iddiası

Haberde, Meta'nın Facebook üzerinden Çin pazarına girmeyi amaçladığı ve bu süreçte Çin Komünist Partisinin sosyal medya içeriklerini denetlemesine, kullanıcıların kişisel bilgilerine erişmesine ve muhalif görüşleri bastırmasına olanak tanıyacak sistem üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.

Baş editör atanacak

Şirketin 2015'te Pekin yönetiminin istekleri doğrultusunda "özel sansür sistemi" geliştirdiği belirtilen haberde, ülkedeki "toplumsal huzursuzluk" anlarında siteyi erişime kapatabilecek yetkiye sahip "baş editör" atamayı da planladığı iddia edildi.

Zuckerberg Çinlilerin eline düştü

Haberde ayrıca, Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in, Çinli üst düzey yetkilinin baskıları üzerine, ABD'de yaşayan Çinli muhalifin Facebook hesabını kapatmayı kabul ettiği öne sürüldü.


#ABD
#Çin
#Mark Zuckerberg
#Meta
#sansür

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiye ödeme tarihleri