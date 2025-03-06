Bakan Uraloğlu'ndan Google'a tepki: Hukuki süreç başlatılırsa destekleriz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Google’ın Ağustos 2024'teki çekirdek güncellemesinin ardından medya kuruluşlarında yaşanan krize ilişkin, "Dava açın, arkanızdayız." dedi.
’ın algoritma değişikliği sonrası birçok dijital yayın kuruluşunun trafiği ciddi şekilde düşerken,
Güney Afrika Cumhuriyeti,
internet devinin medya sektöründeki rekabeti bozduğunu belirledi.
Google'ın Ağustos 2024 ortasında yaptığı ‘çekirdek güncelleme’ sonrası haber sitelerinin trafiklerinde yüzde 90’a varan düşüşler yaşatmıştı.
İspanya'nın Barselona şehrinde yapılan Dünya Mobil Kongresi’ne katılan Bakan Uraloğlu bu programı ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Milliyet'e konuşan Bakan Uraloğlu, medya şirketlerine seslenerek
"Türkiye’de bu anlamda eğer medya kuruluşları bir hukuki süreç başlatırsa, biz de onlara destek veririz diye düşünüyorum"
dedi.
İspanya örneği
İspanya örneği
Söz konusu görüşmede Bakan Uraloğlu şunları kaydetti;
"İspanya’daki 83 medya kuruluşu birleşti ve Meta aleyhine 550 milyon euro’luk bir dava açtı. Özel algoritmalarla reklam pazarını domine ettiniz ve İspanyol medyasını öldürdünüz dediler. Google bırakın klasik medyayı, klasik medyanın internet sitelerini bile öldürecek hale geldi. Siz ne yapacaksınız?
Bu konuyla ilgili Rekabet Kurumu 1.3 milyar civarı ceza uyguladı. Reklam Kurulu da uyguladı.
Bu konuyu formülize etmek lazım. Biz de Google’a sorduğumuzda bu anlamda bir işlem yapmadıklarını söylüyorlar. Ama hani çok da öyle görünmüyor. Gerekli ceza uygulandı, biz de takipçisi olacağız.
"Destek vereceğiz"
"Destek vereceğiz"
Türkiye’de bu anlamda eğer medya kuruluşları bir hukuki süreç başlatırsa, biz de onlara destek veririz diye düşünüyorum.
#Abdülkadir Uraloğlu
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