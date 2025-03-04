GTA 5 Enhanced sistem gereksinimleri nedir? Yeni sürüm nasıl yüklenir?

Rockstar Games'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı ve bugün erişime açtığı GTA 5 Enhanced sürümü, geliştirilmiş yükseltmeler içerdiğinden daha fazla sistem gereksinimine ihtiyaç duyabilmekte. Kullanıcılar Story Mode (Hikaye modu) ilerlemelerini Enhanced'e aktarmak için bir önceki versiyon olan Legacy'den aktaracakları save game'i upload etmeleri gerekiyor. Peki GTA 5 Enhanced sürümü sistem gereksinimleri nelerdir?
Eylül 2013'te piyasaya çıkan ve dünya genelinde milyonlarca oyuncuya hitap eden GTA 5'in yeni sürümü Enhanced bugün erişime açıldı. Oyuncular yeni sürümü kütaphanelerinde bulabilecek. GTA 5'in bir önceki sürümü Legacy'den ayrı olarak gelen Enhanced versiyonu için ilerlemelerin kaybedilmemesi adına save game upload işlemi unutulmaması gerekenler arasında.
GTA 5 ENHANCED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
Rockstar, GTA 5 Enhanced versiyonu ile birlikte araçlar ve performans iyileştirmeleri yapıldı. Bu nedenle yeni sürümde sistemlerin de Enchanced'e göre uygun olması da oyun kalitesi açısından önem kazanıyor.
GTA V Enhanced PC Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 (En son güncelleme)
İşlemci: Intel® Core™ i7-4770 veya AMD FX™-9590
Bellek: 8GB RAM
Depolama: 105GB SSD (HDD desteklenmiyor)
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 1630 (4GB VRAM) veya AMD Radeon™ RX 6400 (4GB VRAM)
Ses: Windows Spatial Sound uyumlu ses sistemi (Dolby Atmos desteği için uygun ses çözümü gereklidir)
İşletim Sistemi: Windows 11
İşlemci: Intel® Core™ i5-9600K veya AMD Ryzen™ 5 3600
Bellek: 16GB RAM (Çift Kanal Konfigürasyonu)
Depolama: 105GB, DirectStorage uyumlu SSD
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® RTX 3060 (8GB VRAM) veya AMD Radeon™ RX 6600XT (8GB VRAM)
Ses: Windows Spatial Sound uyumlu ses sistemi (Dolby Atmos deneyimi için uygun donanım)
Özellikle DirectStorage desteği isteyen depolama gereksinimi, yükleme sürelerini ve oyun içi performansı iyileştirmeyi hedefliyor. Yükseltmeyi yapmadan önce sisteminizin uyumlu olup olmadığını kontrol etmek önemli.
GTA 5 ENHANCED YAYINLANDI
Grand Theft Auto V'in (GTAV) PC için ücretsiz yükseltmesi 4 Mart 2025 tarihinde yayınlandı ve şu anda Rockstar Games Launcher ve Steam üzerinden ön yüklemeye hazır durumda.
Mevcut GTAV sahipleri, kütüphanelerinde "GTAV Enhanced" sürümünü bulabilir ve ön yüklemeye başlayabilirler.
Mevcut PC sürümü "GTAV Legacy" olarak yeniden adlandırıldı ve desteklenmeye devam edecek.
Hikâye Modu ve GTA Online İlerleme Aktarımı:
Hikâye Modu ilerlemenizi GTAV Legacy içindeki Duraklatma Menüsü'nden Rockstar Games'e yükleyerek yeni sürüme taşıyabilirsiniz.
Bu işlem tek seferliktir ve GTAV Enhanced'a aktarıldıktan sonra geri alınamaz.
GTA Online karakter ilerlemenizi de benzer şekilde yeni sürüme aktarabilirsiniz. rockstargames.com
Işın izleme özellikleri, AMD FSR1, FSR3 ve NVIDIA DLSS 3 desteği ile geliştirilmiş görseller.
SSD ve DirectStorage kullanımıyla daha hızlı yükleme süreleri.
DualSense kablosuz oyun kumandası desteği ve Dolby Atmos ile geliştirilmiş ses kalitesi.
Hao's Special Works'te yeni araçlar ve yükseltmeler.
GTA+ üyeliği ile özel avantajlar.
Güncellenmiş Kariyer Oluşturucu ile 4.000.000 GTA$ başlangıç fonu.