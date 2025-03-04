GTA 5 Enhanced sistem gereksinimleri nedir? Yeni sürüm nasıl yüklenir?

Notlar:

GTAV Enhanced ve GTAV Legacy, ayrı sürümler olarak mevcut olacak ve oyuncular her iki sürüme de erişebilecek. ​ Güncellenmiş sürüm, daha yüksek sistem gereksinimlerine sahip olabilir. ​ Daha fazla bilgi için Rockstar Games'in resmi duyurusunu inceleyebilirsiniz.